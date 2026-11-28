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Samsunspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı beIN SPORTS 1. Trendyol Süper Lig kapsamındaki Samsunspor Gençlerbirliği maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izleyebilmek için beIN SPORTS aboneliği gerekiyor. Aboneler maçı internet üzerinden beIN CONNECT platformunda da takip edebiliyor.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor Gençlerbirliği maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında yapılacak.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor Gençlerbirliği maçı, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ÖNEMİ NE?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşma, özellikle alt sıralardan kurtulmaya çalışan Samsunspor için büyük önem taşıyor.

Samsunspor, 12 haftada topladığı 7 puanla ligde 17. sırada, düşme hattında bulunuyor. Gençlerbirliği ise 14 puanla 12. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu maçı kazanarak kötü gidişe son vermek ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

SAMSUNSPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ SON DURUM

Samsunspor, ligin 12. haftasında deplasmanda lider Galatasaray'a 2-1 yenildi. Gençlerbirliği ise aynı hafta sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ederek moral buldu.

SAMSUNSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsunspor Gençlerbirliği maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

TRENDYOL SÜPER LİG HAKKINDA

Trendyol Süper Lig'de 12 haftanın ardından Galatasaray 31 puanla zirvede yer alıyor. Galatasaray'ı 28 puanlı Trabzonspor ve 25 puanlı Beşiktaş takip ediyor. Haftanın kapanış maçında ise 30 Kasım Pazartesi akşamı Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.