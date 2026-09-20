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Samsunspor Erzurumspor CANLI İZLE: Samsunspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Samsunspor Erzurumspor CANLI İZLE: Samsunspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin kilitlendiği mücadeleye dair tarih, saat ve yayın kanalı detayları açıklandı. Peki, Samsunspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Samsunspor Erzurumspor canlı izle! Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK ile Samsunspor, puan mücadelesi için yeşil sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, yayıncı kanalı ve stat bilgileri netleşti. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan kritik müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Peki,  Samsunspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte karşılaşmaya dair tüm teknik detaylar ve yayın bilgileri.

SAMSUNSPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 6. hafta fikstürü kapsamında Erzurumspor FK, kendi evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Erzurumspor FK - Samsunspor karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği mücadele, saat 17.00 itibarıyla başlayacak. Karşılaşmaya Erzurum Kazım Karabekir Stadı ev sahipliği yapacak.

SAMSUNSPOR ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndan naklen yayınlanacak olan mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar için yayıncı kuruluş bilgisi açıklandı. Erzurumspor FK ile Samsunspor arasındaki Süper Lig müsabakası, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR ERZURUMSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig'in 6. haftasındaki bu kritik karşılaşma, ligin resmi yayıncısı beIN Media Group bünyesindeki beIN SPORTS platformları üzerinden izlenebilir. Müsabakayı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler beIN SPORTS 2 yayınını tercih edebilirler. Seyircilerin karşılaşmayı izleyebilmesi için resmi yayıncı kuruluşun yetkili platform aboneliklerine sahip olması gerekmektedir.

SAMSUNSPOR ERZURUMSPOR CANLI İZLE

Erzurumspor FK - Samsunspor mücadelesini canlı ve eş zamanlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS 2 ekranlarını kullanabilirler. Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmanın tüm gelişmeleri, hakem kararları ve canlı yayın akışı resmi yayıncı platform üzerinden naklen sunulacaktır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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