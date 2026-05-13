Samsun okullar tatil mi, 14 Mayıs Samsun'da okul yok mu (SAMSUN VALİLİĞİ)?

Samsun'da okul yok mu, 14 Mayıs günü dersler iptal mi edildi? Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Samsun Valiliği tarafından yapılabilecek olası tatil açıklaması sosyal medyanın en çok arananları arasında. 14 Mayıs Samsun okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAMSUN’DA 14 MAYIS HAVA DURUMU: GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji verilerine göre Samsun’da 14 Mayıs günü hava koşulları oldukça değişken ve yer yer sert yağışların etkili olacağı bir gün olarak öne çıkıyor. Kent genelinde gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların kısa süreli olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde ılımlı başlayan hava, günün ilerleyen saatlerinde bulutlanmanın artmasıyla birlikte yağışa dönecek. Sıcaklık değerlerinin ise en yüksek 18°C, en düşük 12°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, mevsim normallerine yakın ancak serin hissedilen bir günü işaret ediyor.

Uzmanlar, ani sağanaklarla birlikte kısa süreli su birikintileri ve yer yer görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle trafikte olan sürücüler için dikkatli olunması önerilirken, açık alanlarda plan yapacak vatandaşların da şemsiye ve yağmurluk bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Rüzgârın zaman zaman hafif-orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranındaki artış yağışla birlikte hissedilirliği yükseltecek.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.