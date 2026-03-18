Şampiyonlar Ligi turnuva ağacı görseli 2026! Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar kim kiminle eşleşebilir

2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası dev takımların final yolundaki rotası resmen netleşti. Taraftarların yoğun bir şekilde araştırdığı "Şampiyonlar Ligi kura ağacı ve finale giden yol" başlığı altında, dev eşleşmelerin çapraz tabloları gün yüzüne çıktı. Liverpool'dan PSG'ye, Real Madrid'den Galatasaray'a kadar tüm devlerin kupa yolculuğundaki muhtemel rakiplerini, maç tarihlerini ve yarı final projeksiyonlarını sizler için bir araya getirdik. İşte büyük finalin kapısını aralayacak olan güncel Şampiyonlar Ligi turnuva ağacı ve merak edilen tüm teknik detaylar...

BAYERN MÜNİH'İN SON 16 TURU RAHTSIZ BAŞLIYOR

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, Atalanta ile eşleşti. İlk maçlar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart'ta yapılacak. Bayern Münih, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Real Madrid veya Manchester City gibi güçlü rakiplerle karşılaşabilir.

LEVERKUSEN ZOR BİR RAKİP İLE KARŞILAŞIYOR

Bayer Leverkusen ise son 16 turunda Arsenal ile mücadele edecek. Almanya ekibi, turu geçmesi durumunda çeyrek finalde FK Bodø/Glimt veya Sporting CP ile eşleşebilecek.

GALATASARAY'IN LİVERPOOL ENGELİ VE ÖTEKİ DEVLER

Galatasaray, son 16 turunda Liverpool engelini aşarsa çeyrek finalde Avrupa'nın diğer büyük kulüpleriyle eşleşecek. Olası rakipler arasında son şampiyon Paris Saint-Germain veya Chelsea bulunuyor.

ÇEYREK, YARI VE FİNAL TARİHLERİ

Çeyrek final maçları nisan başında oynanacak. Yarı final karşılaşmaları 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dev final ise 30 Mayıs'ta Budapeşte'de yapılacak.

