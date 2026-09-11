Şabanoğlu Şaban geri dönüyor! Yeşilçam efsanesi yeniden sete çıkıyor

Türk sinemasının kült komedileri arasında yer alan, Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi efsanevi isimleri bir araya getiren Şabanoğlu Şaban, yıllar sonra devam filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AY SONU SETE ÇIKACAK

Polat Yağcı ve Arzu Film’in sahibi Ferdi Eğilmez’in ortaklığında hayata geçirilen projenin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Ay sonunda sete çıkması planlanan film, Şabanoğlu Şabanoğlu Şaban adıyla izleyiciyle buluşacak.

BEYAZPERDEYE TAŞINACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, orijinal filmde babası Kemal Sunal’ın unutulmaz kıldığı Şaban karakterinin mirasını bu kez oğlu Ali Sunal devralacak. Yeni yapımda, ikinci kuşak Şaban’ın eğlenceli ve macera dolu hikâyesi beyazperdeye taşınacak.

Sinema dünyasında büyük yankı uyandıran bu proje, izleyicilerde hem büyük bir merak hem de nostaljik bir heyecan yaratırken; Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterlerine kimlerin hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu. Projenin oyuncu seçimi ve görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.