Adalet Bakanı Gürlek: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, geçmiş yıllara ait karanlıkta kalmış dosyaları çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Sürece ilişkin detayları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatlarının güçlü eşgüdümüyle çalışıldığını belirtti. Yapılan son çalışmalarla birlikte toplamda 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu 46 faili meçhul olayın aydınlatıldığı açıklandı.

AYDINLATILAN 6 CİNAYETİN DETAYLARI

Son operasyonlar ve adli incelemeler neticesinde çözüme kavuşturulan 6 faili meçhul dosyanın detayları şu şekilde sıralandı:

Bursa / Mustafakemalpaşa (2020): Yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı halde bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni’nin ölümüne ilişkin dosyada; araç parçaları, PTS, baz kayıtları ve yeni tanık beyanları incelendi. Şüpheli Erkan Edincik, “ihmali davranışla kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Diyarbakır / Bismil (2014): Dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin, yapılan DNA incelemesiyle 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan’a ait olduğu tespit edildi. Dosyanın açılmasıyla 7 şüpheliden 6’sı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir / Torbalı (8 Mart 2026): Evine girmeye çalışan kişileri kovalarken silahla vurularak öldürülen Mehmet Köstekçi’nin dosyasında kamera, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesiyle 8 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Muş / Hasköy (2011): Silahlı saldırıda öldürülen Felemez Kulaç cinayetinde, 1988 yılına uzanan husumet ve hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla çözüldü. 11 kişi gözaltına alınırken diğer şüpheliler için işlemler devam ediyor.

Nevşehir / Ürgüp (2008): Öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal dosyasında, 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketliliği tespit edilen 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldı.

Siirt / Baykan (2024): Kaybolan Mekiye Akyel için 190 bin metrekarelik alanda yapılan aramalar, dijital ayak izleri, HTS/PTS kayıtları ve şüpheli beyanları incelendi. Eski eşi ve yakınları hakkında töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame düzenlendi.

GÜRLEK'TEN TEŞEKKÜR VE KARARLILIK MESAJI

Sürecin aydınlatılmasında görev alan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, jandarma birimlerine, JASAT ekiplerine ve Adli Tıp Kurumuna teşekkür eden Bakan Gürlek, kararlılık mesajını şu ifadelerle yineledi:

"Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz!"

Kaynak: Haberler.com