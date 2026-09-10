Kastamonu Belediyesi önünde kılıç ve kurusıkı tabancayla bekleyen kişi gözaltına alındı
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Kastamonu Belediyesinin önüne kılıç ve kurusıkı tabancayla gelen kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Belediyesinin önüne kılıç ve kurusıkı tabancayla gelen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, elinde kılıç ve kurusıkı tabancayla Kastamonu Belediyesine gelen M.Ö, bina önünde beklemeye başladı.
M.Ö'yü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.
M.Ö'nün belediyedeki işinden çıkartıldığı için bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Kaynak: AA