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İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım

İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal istifa eder etmez koltuğuna talip olan biri var: Çağırırlarsa hazırım
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifasını açıklaması sonrası Volkan Demirel'den dikkat çeken sözler geldi. "Ne zaman derlerse göreve hazırız" diyen Demirel'in ismini Sinan Engin de Fenerbahçe teknik direktörlüğü için önerdi. Başkan Aziz Yıldırım ise Kartal'ın istifasını kabul etmeyerek görevine devam edeceğini açıkladı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
  • İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmeyerek görevinin başında olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin 18 yıl sonra döndüğü Devler Ligi'ndeki ilk maçının ardından ise teknik direktör İsmail Kartal sürpriz bir karar aldı.

İSMAİL KARTAL İSTİFASINI AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, oyuncularını tebrik ettikten sonra görevinden ayrıldığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" dedi. Kartal ayrıca "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Kartal'ın açıklamasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi. İstifa kararını kabul etmeyen Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır" dedi.

Kartal ile görüştüğünü belirten Yıldırım, "İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Ben ayrılana kadar buradan gidemez" diyerek Kartal ile yola devam edeceklerini açıkladı.

VOLKAN DEMİREL: NE ZAMAN DERLERSE GÖREVE HAZIRIZ

İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından Volkan Demirel'in sözleri de dikkat çekti. Desidero Sports'un haberine göre Demirel, Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda göreve hazır olduğunu söyledi. Demirel, "Bize teklif gelmez... Ne zaman derlerse göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

SİNAN ENGİN DE VOLKAN DEMİREL'İ İŞARET ETTİ

Asist Analiz programında Fenerbahçe'deki gelişmeleri değerlendiren Sinan Engin de teknik direktörlük için Volkan Demirel'in ismini gündeme getirdi.

Engin, "Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam Volkan Demirel'e Fenerbahçe'yi teslim ederim. Allah yolunu açık etsin. Fenerbahçe taraftarı da Volkan Demirel'e 'Hayır' demez. Volkan Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi biliyor" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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