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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Fenerbahçe Liverpool maçının yanı sıra Avrupa'nın dev kulüplerinin karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları bu sezon Türkiye'de TRT tarafından yayınlanıyor. Türk takımlarının maçları TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak verilirken, diğer karşılaşmalar TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor kanallarında yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın bilgileri.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye'de TRT'nin kanallarında ve dijital platformu tabii'de yayınlanıyor. Türk takımlarının maçları TRT 1'de şifresiz olarak ekrana geliyor. Diğer maçlar ise tabii Spor kanallarından izlenebiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz. Bu maçlar, tabii üzerinden de ücretsiz olarak izlenebiliyor. Yalnızca tabii Spor kanallarına verilen karşılaşmaları izlemek için ise aylık 99 TL olan tabii Premium üyelik gerekiyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT 1, D Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Fil Box'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor.

TABİİ SPOR KANALLARI NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor kanalları, tabii'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izlenebiliyor. tabii Spor kanalı ayrıca Turkcell TV+'ta 75. kanaldan da yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında dün akşam Galatasaray, RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 yendi. Bu akşam ise Fenerbahçe, Liverpool'u Kadıköy'de ağırlayacak. Real Madrid de bu akşam Yunanistan'da AEK'ye konuk olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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