Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 20-21 Ocak ŞL maçları ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta müsabakaları, farklı ülkelerden güçlü takımların karşı karşıya geleceği karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ise haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk gün programında Kazakistan'dan Norveç'e, İspanya'dan İngiltere'ye kadar birçok ülkeden takım sahaya çıkacak. Saat 18.30'da Kairat ile Club Brugge arasındaki maçla açılacak akşam, 20.45 ve 23.00 seanslarında oynanacak mücadelelerle devam edecek.

Bu akşamki maçların ardından 7. hafta karşılaşmaları yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü sürecek. Çarşamba günü programında Galatasaray'ın Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma da yer alıyor. Aynı gün Chelsea, Juventus, Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımların maçları da futbolseverlerle buluşacak.

Bu akşamki maçlar:



18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Real Madrid (İspanya)??????? - Monaco (Fransa)

23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın Türkiye'deki yayın programı netleşti. Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşma, 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaştırılacak.

Diğer Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ise Tabii Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Tabii platformuna üye olan izleyiciler, Tabii Spor ekranlarında yayınlanan maçları şifresiz olarak takip edebilecek.