Şampiyonlar Ligi galibiyet primi ne kadar?

UEFA’nın 2026-2027 sezonu için uyguladığı ödül sistemine göre Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kazanılan her galibiyet kulüplere 2,1 milyon euro, her beraberlik ise 700 bin euro kazandırıyor. Bu primlere katılım bedeli, sıralama ödülleri ve tur atlama primleri de ekleniyor. İşte Şampiyonlar Ligi’nin güncel ödül tarifesi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PRİMİ NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında alınan her galibiyet, kulüplere 2,1 milyon euro gelir sağlıyor. Örneğin lig aşamasında 4 galibiyet alan bir takım, yalnızca galibiyet primlerinden 8,4 milyon euro ek gelir elde ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BERABERLİK PRİMİ NE KADAR?

Lig aşamasında elde edilen her beraberlik ise kulüplere 700 bin euro kazandırıyor. Mağlubiyet durumunda herhangi bir performans primi ödenmiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM BEDELİ NE KADAR?

Lig aşamasına katılan her takım, sahaya çıkmadan önce 18,62 milyon euro katılım bedeli almaya hak kazanıyor. Bu tutar, kulüplerin turnuvadan elde ettiği garanti gelirin temelini oluşturuyor.

SIRALAMA PRİMİ NASIL HESAPLANIYOR?

Galibiyet ve beraberlik primlerinin yanı sıra lig aşamasındaki sıralamaya göre de ayrı bir ödeme yapılıyor. Takımlara lig aşamasını tamamladıkları sıraya göre belirlenen puan başına yaklaşık 275 bin euro ödeme yapılıyor; üst sıralarda yer alan takımlar daha fazla pay alıyor. Ayrıca lig aşamasını ilk 8’de bitiren takımlara 2 milyon euro, 9 ile 16. sıralar arasında bitirenlere ise 1 milyon euro ek ödül veriliyor.

TUR ATLAMA PRİMLERİ NE KADAR?

Şampiyonlar Ligi’nde ilerleyen turlarda kazanılan gelir de katlanarak artıyor. 2026-2027 sezonu ödül tarifesine göre son 16 play-off turuna kalan takımlar 1 milyon euro, son 16 turuna yükselen takımlar 11 milyon euro kazanıyor. Çeyrek finale yükselmenin karşılığı 12,5 milyon euro, yarı finale çıkmanın karşılığı ise 15 milyon euro olarak belirlendi. Finale yükselen takımlar 18,5 milyon euro alırken, kupayı kazanan takıma ek olarak 6,5 milyon euro şampiyonluk primi ödeniyor.

TOPLAM ÖDÜL HAVUZU NE KADAR?

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa için yaklaşık 2,467 milyar euroluk bir ödül havuzu ayırdı. Bu havuzdan yapılan ödemelere ek olarak kulüpler, yayın gelirleri ve UEFA katsayısına dayalı değer payı gibi kalemlerden de gelir elde ediyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE NE KADAR KAZANDI?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, 18,62 milyon euroluk katılım bedelini garantiledi. Fenerbahçe, play-off turundan gelen gelirle birlikte kasasına şimdiden 22 milyon euronun üzerinde para koydu. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında Roma ve Slavia Prag karşısında aldığı iki beraberlikle toplam 1,4 milyon euro performans primi kazandı. Lig aşamasındaki ilk iki maçını kaybeden Galatasaray ise bu akşam Lille deplasmanında ilk performans primini almayı hedefliyor.