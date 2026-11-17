Ak Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Tayyar, soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline yaklaşık 1,5 saat ifade verdi. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Tayyar, iddiaların "TERA suç örgütü" olarak nitelendirdiği kişilerin kumpası olduğunu öne sürdü. Tayyar, "Ağır bir iftira ile karşı karşıyayım" diyerek iddiaların fon vurguncularıyla mücadelesini engellemeyi amaçladığını savundu. İşte Şamil Tayyar'ın ifadesi, adliye çıkışındaki açıklamaları ve fon soruşturmasına ilişkin tüm detaylar.

ŞAMİL TAYYAR NEDEN İFADE VERDİ?

Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Tayyar, soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Tayyar hakkındaki iddiaların ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmadı.

ŞAMİL TAYYAR KAÇ SAAT İFADE VERDİ?

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Şamil Tayyar, soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline yaklaşık 1,5 saat ifade verdi. Tayyar, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

ŞAMİL TAYYAR NE DEDİ?

İfadesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında ifade vermeye geldiğini belirterek şunları söyledi:

"TERA suç örgütünün bir kumpasıyla karşı karşıya kaldığımı öğrendim. Onların akıl almaz bazı iddiaları vardı. Savcı Bey de o soruları yöneltti, cevabımızı verdik."

Tayyar, ifadesini şüpheli sıfatıyla verdiğini de "Şüpheli sıfatıyla geldim, ifademizi verdik" sözleriyle doğruladı.

"AĞIR BİR İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYAYIM"

Şamil Tayyar, kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda görmediğim, tanımadığım, bilmediğim, canlı olarak bile görmediğim, telefonla dahi konuşmadığım insanların benimle ilgili akla hayale gelmeyen çirkin iddiaları. Anlaşılan o ki benim bu fon vurguncularıyla mücadele azmimi kırmak, sesimi kısmak ve bu mücadele sürecini akamete uğratmak için bir kumpas hazırladıklarını görüyorum. Ağır bir iftira ile karşı karşıyayım."

ŞAMİL TAYYAR HAKKINDA TEDBİR KARARI VAR MI?

Şamil Tayyar'ın ifadesinin ardından hakkında herhangi bir tedbir kararı verilip verilmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Tayyar, ifadesini tamamladıktan sonra adliyeden ayrıldı.

FON SORUŞTURMASI NEDİR?

Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma. Soruşturmada bazı yatırım fonlarının düşük hacimli hisselerde yapılan işlemlerle kısa sürede değer kazandığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken, Altınbaş Holding ve Adil Katılım Bankası gibi bazı şirketlerin yönetimine de TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, 1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Tayyar, uzun yıllar Milliyet, Sabah ve Star gibi gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı. Tayyar, 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.