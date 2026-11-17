Şamil Tayyar, 1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğan gazeteci, yazar ve siyasetçi. Uzun yıllar Milliyet, Sabah ve Star gibi gazetelerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapan Tayyar, 2011 genel seçimlerinde Ak Parti'den Gaziantep milletvekili seçildi. AK Parti eski milletvekili olan Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında 17 Kasım 2026'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yaklaşık 1,5 saat ifade verdi. Tayyar, ifadesinin ardından kendisine yöneltilen iddiaların bir kumpas ve ağır bir iftira olduğunu söyledi. İşte Şamil Tayyar'ın hayatı, siyasi kariyeri ve fon soruşturmasındaki son duruma ilişkin tüm detaylar.

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, 1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi. Ankara'daki Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Tayyar, gazeteciliğe 1985 yılında Milliyet gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak başladı. Milliyet'te dokuz yıl çalışan Tayyar, daha sonra Sabah, TGRT, Yeni Şafak, Star TV ve Tercüman gibi kurumlarda görev yaptı. Star gazetesinde Ankara temsilciliği ve köşe yazarlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, annesi ise Fidan Tayyar.

ŞAMİL TAYYAR HANGİ PARTİLİ?

Şamil Tayyar, AK Parti'li bir siyasetçi. Tayyar, 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. Halen AK Parti eski milletvekili olarak anılan Tayyar'ın şu anda partide aktif bir görevi bulunmuyor.

ŞAMİL TAYYAR KAÇ YAŞINDA?

1965 doğumlu olan Şamil Tayyar, 61 yaşında.

ŞAMİL TAYYAR ASLEN NERELİ?

Şamil Tayyar aslen Gazianteplidir. Tayyar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi.

ŞAMİL TAYYAR NEDEN İFADE VERDİ?

Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 17 Kasım 2026'da şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelen Tayyar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili'ne yaklaşık 1,5 saat ifade verdi. Tayyar hakkındaki iddiaların içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı. Tayyar'ın ifadesinin ardından hakkında bir tedbir kararı verilip verilmediğine ilişkin bilgi açıklanmadı.

ŞAMİL TAYYAR'DAN AÇIKLAMA

Şamil Tayyar, ifadesinin ardından adliye çıkışında açıklama yaptı. Tayyar, "Şüpheli sıfatıyla geldim, ifademizi verdik" diyerek kendisine yöneltilen sorular arasında akıl almaz bazı iddiaların yer aldığını söyledi. Tayyar, karşı karşıya kaldığı durumun bir kumpas ve ağır bir iftira olduğunu belirterek hakkında iddiada bulunan kişilerle hiçbir zaman görüşmediğini ve telefonla konuşmadığını ifade etti.

ŞAMİL TAYYAR'IN KİTAPLARI

Gazeteciliğinin yanı sıra yazarlığıyla da tanınan Şamil Tayyar'ın kitapları arasında Refahyol Tutanakları, 5N 1Kamyon, Operasyon Ergenekon, Gölge İktidar ve Kıt'a Dur! bulunuyor.