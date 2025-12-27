Haberler

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri kim? Şahitler Fenerbahçelileri kızdırdı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu an Çaykur Rizespor forması giyen Samet Akaydin, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Hazal Çağlar ile dünyaevine girdi. Nikah töreninde dikkat çeken bir detay ise, Akaydin'ın nikah şahitlerini seçme biçimi oldu. Samet Akaydin'ın nikah şahitleri kim? Şahitler Fenerbahçelileri kızdırdı! Detaylar...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un milli savunma oyuncusu Samet Akaydin, dünyaevine girdi. Futbol camiası, Samet Akaydin'ın nikahında yer alan şahitleri konuşuyor. Peki, Samet Akaydin'ın nikah şahitleri kim? Hangi futbolcular nikah törenine katıldı ve şahitlik yaptı? Tüm detaylarıyla haberimizde.

SAMET AKAYDİN'İN NİKAH ŞAHİTLERİ KİM?

Samet Akaydin'ın uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hazal Çağlar ile dünyaevine girmesi, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Ancak nikah töreni, özellikle şahitler konusunda büyük bir dikkat çekti. Samet Akaydin'ın nikah şahitliklerini, Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üstlendi. Bu şahitlik tercihi, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Galatasaraylı futbolcuların şahit olması, futbol dünyasında büyük bir konuşulma sebebi oldu. Çünkü Samet Akaydin, geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de forma giymiş bir oyuncuydu.

FENERBAHÇELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri hakkında sosyal medyada büyük tartışmalar yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, milli futbolcunun eski takım arkadaşlarından hiç kimseyi şahit olarak göstermemesini eleştirdi. Özellikle Akaydin'in Fenerbahçe ile olan geçmişi ve zaman zaman sergilediği performans yüzünden taraftarların bu duruma gösterdiği tepki büyüdü.

