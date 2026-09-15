Salı akşamı hangi diziler var? 15 Eylül TV yayın akışı ve dizi saatleri

15 Eylül Salı akşamı televizyon başına geçecek izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceğini araştırıyor. Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV ve TRT 1'in akşam kuşağında yer alan yapımlar belli oldu. Ana haber bültenlerinin ardından ekranlara gelen diziler, saat 20.00 itibarıyla izleyiciyle buluşmaya başlıyor. Peki, Salı akşamı hangi diziler var, yeni bölümler saat kaçta başlıyor? İşte 15 Eylül Salı günü TV yayın akışı ve dizi saatleri haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: A.B.İ. (20.00)

Kanal D : Haysiyet (20.00)

Show TV: Sevdan Bir Ateş (20.00)

NOW TV: Kutsal Damacana 4 (20.00)

Star TV: Tuzlu Kahve (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026

14.35 – Alparslan: Büyük Selçuklu (Dizi Tekrar)

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

KANAL D YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Üç Kız Kardeş

19.00 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Haysiyet (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026

15.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Sevdan Bir Ateş