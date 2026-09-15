Salı akşamı hangi diziler var? 15 Eylül TV yayın akışı ve dizi saatleri
15 Eylül Salı akşamı hangi diziler var, ekran başına geçecek izleyiciler merak ediyor. Diziler bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman başlayacak? Bugün Kanal D'de, ATV'de, Show TV'de, NOW TV'de, Star TV'de ve TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Yeni bölüm heyecanı yaşayan dizi tutkunları, saatleri araştırıyor. Peki, 15 Eylül Salı TV yayın akışı nasıl? İşte bu akşamın dizileri ve saatleri!
15 Eylül Salı akşamı televizyon başına geçecek izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceğini araştırıyor. Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV ve TRT 1'in akşam kuşağında yer alan yapımlar belli oldu. Ana haber bültenlerinin ardından ekranlara gelen diziler, saat 20.00 itibarıyla izleyiciyle buluşmaya başlıyor. Peki, Salı akşamı hangi diziler var, yeni bölümler saat kaçta başlıyor? İşte 15 Eylül Salı günü TV yayın akışı ve dizi saatleri haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20.00)
ATV: A.B.İ. (20.00)
Kanal D : Haysiyet (20.00)
Show TV: Sevdan Bir Ateş (20.00)
NOW TV: Kutsal Damacana 4 (20.00)
Star TV: Tuzlu Kahve (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026
14.35 – Alparslan: Büyük Selçuklu (Dizi Tekrar)
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026
14.00 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Üç Kız Kardeş
19.00 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Haysiyet (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL 2026
15.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Sevdan Bir Ateş