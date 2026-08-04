Salah Uçak takip kodu ne, Mohammed Salah uçağı saat kaçta inecek, nereye inecek İstanbul’a mı Trabzon’a mı inecek?

Dünyaca ünlü futbolcu Mohammed Salah'ın Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaların ardından taraftarlar uçuş detaylarını merak ediyor. "Salah uçak takip kodu ne?", "Mohammed Salah uçağı saat kaçta inecek?" ve " İstanbul'a mı yoksa Trabzon'a mı inecek?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, transfer sürecine ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.

TRABZONSPOR'DAN MUHAMMED SALAH BOMBASI! YILDIZ FUTBOLCU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Trabzonspor'da uzun süredir gündemi meşgul eden Muhammed Salah transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin, Liverpool'dan ayrılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve ön sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Transfer haberinin ardından "Muhammed Salah Trabzon'a ne zaman gelecek?", "Salah imza töreni saat kaçta?" ve "Transferin maliyeti ne kadar?" soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Karadeniz temsilcisinin dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Muhammed Salah'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddiaları büyük ses getirdi. Transferin mali şartlarının da netleştiği belirtilirken, yıldız futbolcunun Trabzon'a geliş tarihi ve saati de gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

MUHAMMED SALAH İLE 2 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI

Transfer gündemine ilişkin paylaşılan bilgilere göre Trabzonspor, Muhammed Salah ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavili yönetimin, deneyimli futbolcuyla resmi sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade edilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği öne sürüldü.

Kulübün gerçekleştirdiği bu hamle, Süper Lig tarihinin en dikkat çeken transferlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ÖN SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Gündeme gelen iddialara göre Trabzonspor ile Muhammed Salah arasında ön sözleşme imzalandı. Haberde, Mısırlı yıldızın çarşamba günü saat 12.00'de Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesinin ve ardından resmi imzayı atmasının beklendiği aktarıldı.

Transfer sürecine ilişkin kulüpten resmi açıklama gelmesi halinde tüm detayların netlik kazanacağı belirtiliyor.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI BELLİ OLDU

İddialara göre Trabzonspor, Muhammed Salah transferi için önemli bir bütçe ayırdı. Anlaşma kapsamında yıldız futbolcuya 5 milyon euro imza parası ödeneceği, ayrıca yıllık 17 milyon euro garanti ücret verileceği ifade edildi.

Bunun yanı sıra yapılan anlaşmada forma satışlarından elde edilecek gelirin yüzde 25'lik bölümünün de Muhammed Salah'a aktarılacağı öne sürüldü. Bu madde, transferin en dikkat çeken ayrıntılarından biri olarak gösteriliyor.

MUHAMMED SALAH NE ZAMAN TRABZON'A GELECEK?

Transfer iddialarına göre Muhammed Salah'ın çarşamba günü saat 12.00'de Trabzon Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Yıldız futbolcunun şehre gelişiyle birlikte sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi imza sürecinin başlatılması planlanıyor.

Taraftarlar ise yıldız oyuncunun uçuş bilgileri, uçak takip kodu ve Trabzon'a iniş saatiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

TARAFTARLAR GÖRKEMLİ KARŞILAMA HAZIRLIĞINDA

Muhammed Salah transferi iddiaları bordo-mavili taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Binlerce taraftarın Trabzon Havalimanı'nda yıldız futbolcuyu karşılamak için organizasyon hazırlığında olduğu konuşulurken, olası imza töreninin de yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Muhammed Salah transferine ilişkin resmi açıklamasının yapılması halinde transfer sürecinin tüm ayrıntıları ve imza törenine ilişkin bilgiler netlik kazanacak.

MOHAMMED SALAH UÇAK TAKİP KODU NE?

Salah Uçak takip kodu henüz paylaşılmadı.