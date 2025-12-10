Sakıncalı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"Sakıncalı", evladını kaybettikten sonra ayakta durmak için büyük bir mücadele veren Süreyya'nın adalet arayışını ve intikam yolculuğunu konu alıyor. Öfke, yas ve dayanışma temalarının iç içe işlendiği dizi; güçlü bir kadının küllerinden yeniden doğuşunu etkileyici bir dille anlatıyor. Bu nedenle hem 1. bölümün izleme adresi hem de 5. bölüm fragmanı hakkındaki son bilgiler izleyicilerin gündeminde.

SAKINCALI KONUSU

Sakıncalı, çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın ( Özge Özpirinçci ) adalet ile intikam arasındaki ince çizgide yürüdüğü sarsıcı hikayesini merkeze alıyor. Büyük bir kaybın ardından yeniden ayağa kalkmanın zorluğunu, öfke ve vicdan arasında sıkışan bir annenin içsel savaşını etkileyici bir dille işleyen yapım, izleyiciyi güçlü bir kadının yeniden doğuş sürecine tanık olmaya davet ediyor.

SAKINCALI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakıncalı dizisi 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SAKINCALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.

Karakterler :

• Özge Özpirinçci – Süreyya

• Salih Bademci – Çetin

• Cem Bender – Nazım

• Nihal Yalçın – Berfin

• Olgun Toker – Faysal

• Berk Bakioğlu – Ayaz

• Asiye Dinçsoy – Gonca

• Seray Özkan – Eliz

• Beyti Engin – İhsan

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Süreyya, Nazım'ın ona oynadığı büyük oyun karşısında çaresiz kalır, işlemediği bir suçtan tutuklu yargılanır. Fakat bu felaket Süreyya için aslında umudun başlangıcı olacaktır. Hapishanede olan Gonca, Süreyya'nın yanında yer alacaktır. Diğer yandan Çetin, Süreyya'yı korumak için Memduh'u karşısına almıştır ve Çetin ile Nazım gerilimi tırmanmaktadır. Bu gerilimin ortasında kalan Faysal'ın ise imdadına her zaman olduğu gibi Berfin yetişecektir. Süreyya hapisten bir avukatın yardımı ile çıkar, yardım edenin kim olduğunu ise Nazım'dan öğrenir. Nazım'a karşı boyun eğmeyen Süreyya, tanımadığı bir mahalleye sığınır. Mücadeleye devam etmekte kararlıdır ama Faysal ve Memduh Süreyya'ya cesaretinin bedelini ödetecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Süreyya, oğlunun ardından bulduğu delillerle Çetin ve Faysal'ın karşısına çıkar ancak yaralanır. Çetin, Süreyya'nın yanında olacak Faysal'ı karşısına alacaktır. Çetin'in karşısına alması gereken biri daha vardır: Memduh! Memduh'un da olanları duyması ile Süreyya için çember daralır. Süreyya yine de pes etmez çünkü yıllardır içinde bulunduğu oyunu çözmüştür. Nazım ise Süreyya'yı susturmak için başka bir plan yapar. Diğer yandan Sude'nin nişanlısı Mehmet Nazım'la iş birliği yapmaya çalışırken Ayaz'la karşı karşıya gelir. Süreyya ise Nazım'a karşı Kiraz ve Hasret ile birlikte hareket edecektir. Süreyya, tüm ipleri eline geçirdiğinde ise onu bir sürpriz beklemektedir.