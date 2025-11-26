Sakıncalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

"Sakıncalı", evladını kaybettikten sonra ayakta durmak için büyük bir mücadele veren Süreyya'nın adalet arayışını ve intikam yolculuğunu konu alıyor. Öfke, yas ve dayanışma temalarının iç içe işlendiği dizi; güçlü bir kadının küllerinden yeniden doğuşunu etkileyici bir dille anlatıyor. Bu nedenle hem 1. bölümün izleme adresi hem de 3. bölüm fragmanı hakkındaki son bilgiler izleyicilerin gündeminde.

SAKINCALI KONUSU

Sakıncalı, çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın (Özge Özpirinçci) adalet ile intikam arasındaki ince çizgide yürüdüğü sarsıcı hikayesini merkeze alıyor. Büyük bir kaybın ardından yeniden ayağa kalkmanın zorluğunu, öfke ve vicdan arasında sıkışan bir annenin içsel savaşını etkileyici bir dille işleyen yapım, izleyiciyi güçlü bir kadının yeniden doğuş sürecine tanık olmaya davet ediyor.

SAKINCALI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakıncalı dizisi 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SAKINCALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'ye; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Beyti Engin, Lidya Atlık, Seray Özkan, Umay Anadolu, Özgür Cem Tuğluk, Miray Akay, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi deneyimli isimler eşlik ediyor.

Karakterler:

• Özge Özpirinçci – Süreyya

• Salih Bademci – Çetin

• Cem Bender – Nazım

• Nihal Yalçın – Berfin

• Olgun Toker – Faysal

• Berk Bakioğlu – Ayaz

• Asiye Dinçsoy – Gonca

• Seray Özkan – Eliz

• Beyti Engin – İhsan

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Süreyya, oğlu Can'ın kaybının arkasındaki sır perdesini çözmek için Nazım'ın uyanmasını beklemek zorundadır. Bir yandan bütün ülkenin gözü bu tuhaf cinayetin üzerindedir. Süreyya hem ailesini bir arada tutmak hem de korumak zorundadır. Can'ın kaybı Faysal ve Çetin arasındaki ipleri de germeye başlar. Nazım'ın uyanıp polise ifade vermesi ile Süreyya büyük bir kırılma yaşar. Ne olursa olsun oğlunun katillerini bulacak, hesabını soracaktır. Diğer yandan kardeşi Didem'in kaybının peşine düşen Sude'nin yolu Ayaz'la kesişir. Süreyya'nın bulduğu ipucu ise herkesi dönülmez bir yola sürükleyecektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ülkenin en tanınmış ailelerinden olan Gökmen Ailesi, hediye ve çiçek gönderen şirketleri "Bu An İçin"in 15. Yıl kutlamasında hiç beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar. Nazım ve Süreyya Gökmen çocuklarına miras olarak bırakacakları bir şirket kurmuş mutlu bir ailedir. Ancak Nazım'ın hırsı onu karanlık bir ortaklığa sürükler. Ortakları Faysal ve Çetin, Nazım'ın onlara oynadığı oyun nedeniyle kutlamayı felakete çevirirler. Bir yandan Süreyya'nın oğlu Can, Nazım'ın karanlık işlerine yardım eden bir kurye olan Didem ile birliktedir. Kutlama gecesi senelerdir saklanan sırrın ortaya çıkmasıyla beraber Nazım'ın gizli ajandansındanhaberi olmayan Süreyya, büyük bir acıyla sınanacaktır. Acıyla sınanan herkesin hikayesinin değiştiği bu gece; bambaşka olaylara neden olacaktır.