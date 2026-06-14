Sakatlanıp kenara gelen oyuncu kaç dakika beklemek zorunda, 2026 Dünya Kupası sakatlık kuralı nedir?

Futbolda zaman geçirmeyi önlemeyi amaçlayan yeni kurallar kapsamında 2026 Dünya Kupası'nda sakatlık prosedürleri de değişiyor. Oyunun durmasına neden olan ve tedavi için saha kenarına gelen futbolcuların hemen oyuna dönmesine izin verilmeyecek. Sakatlanıp kenara gelen oyuncu ne kadar süre bekleyecek, yeni sakatlık kuralı nasıl uygulanacak? FIFA ve IFAB'ın hayata geçireceği düzenlemeye ilişkin ayrıntılar belli oldu.

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**2026 Dünya Kupası'nda Yeni Dönem: Oyuncu Değişikliği 10 Saniyede Tamamlanacak**

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolun temposunu artıracak ve zaman kayıplarını azaltacak yeni kurallar uygulanacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) yıllık genel kurulunda onaylanan düzenlemeler kapsamında oyuncu değişiklikleri, taç atışları, kale vuruşları ve VAR uygulamalarında önemli değişikliklere gidildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE 10 SANİYELİK SÜRE

Yeni kurallara göre oyuncu değişikliklerinin 10 saniye içerisinde tamamlanması gerekecek. Sürenin aşılması durumunda oyuna girecek futbolcu, karşılaşma yeniden durana kadar en az bir dakika boyunca sahaya giremeyecek. Bu süreçte ilgili takım bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kalacak.

TAÇ ATIŞLARINDA GECİKMEYE İZİN VERİLMEYECEK

IFAB'ın aldığı karar doğrultusunda hakemler taç atışları ve kale vuruşlarında 5 saniyelik geri sayım uygulayacak. Taç atışının belirtilen süre içinde kullanılmaması halinde top rakip takıma verilecek. Böylece maçların gereksiz duraksamalarla yavaşlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

GECİKEN KALE VURUŞUNUN CEZASI KORNER

Kalecilerin veya savunma oyuncularının kale vuruşlarını geciktirmesi de artık doğrudan cezalandırılacak. Süre sınırının aşılması halinde rakip takım korner kullanma hakkı elde edecek.

SAKATLANAN FUTBOLCULAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına sebep olan ve tedavi için saha kenarına gelen oyuncular da yeni kuraldan etkilenecek. Bu futbolcular sahaya geri dönmeden önce en az bir dakika beklemek zorunda olacak.

VAR'IN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi daha fazla pozisyonda devreye girecek. Yeni düzenlemeyle birlikte hatalı korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonları da video yardımcı hakem tarafından incelenebilecek.

AMAÇ ZAMAN KAYIPLARINI AZALTMAK

IFAB tarafından kabul edilen yeni kuralların temel amacı, futbolun oyun süresini daha verimli kullanmak ve zaman geçirmeye yönelik taktikleri azaltmak. Düzenlemelerin ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanması planlanıyor.