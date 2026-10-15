Sakarya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 16 Ekim Sakarya'da okul var mı, yok mu? (Sakarya Valiliği)

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Sakarya'da eğitim öğretime ilişkin gelişmeler, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 15 Ekim Perşembe günü alınan kararın ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Peki, Sakarya'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Sakarya'da okullar yok mu? Detaylar...

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Sakarya Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü, üniversiteler hariç resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

SAKARYA'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

Ancak 16 Ekim Cuma günü için Sakarya'da eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni bir karar alınması halinde Sakarya Valiliği tarafından yapılacak duyurular takip edilebilecek.

16 EKİM SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya Valiliği tarafından 15 Ekim Perşembe günü yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Beklenen kuvvetli yağışın günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

16 Ekim Cuma günü için ise Sakarya'da okulların tatil edilmesine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.