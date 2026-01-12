Sakarya okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Sakarya'da okul yok mu (SAKARYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sakarya'da okul yok mu, 13 Ocak Salı dersler iptal mi edildi? Marmara üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sakarya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 12 Ocak Sakarya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

SAKARYA HAVA DURUMU

Sakarya'da hava durumu yeni haftayla birlikte kış şartlarını hissettirmeye başladı. Meteorolojik verilere göre şehir genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak, salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıkları ise sıfır derece civarında seyredecek.

SAAT SAAT SAKARYA HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı Sakarya'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Saat 21.00 ile 24.00 arasında hava sıcaklığı 2 derece, hissedilen sıcaklık ise yine 2 derece olacak. Nem oranı yüzde 96 seviyesine kadar çıkarken, rüzgarın saatte 20 km hıza ulaşması bekleniyor.

Salı günü gece yarısından sonra kar yağışı devam edecek.

00.00 – 03.00 saatleri arasında sıcaklık 2 derece,

03.00 – 06.00 saatleri arasında ise sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Bu saatlerde hissedilen sıcaklık -3 derece olacak.

Sabah saatlerinde de kar yağışı etkisini sürdürecek.

06.00 – 09.00 aralığında sıcaklık 1 derece,

09.00 – 12.00 arasında ise 3 derece olarak ölçülecek.

Öğle saatlerinden sonra yağış türü değişiyor.

12.00 – 15.00 arasında karla karışık yağmur beklenirken sıcaklık 4 derece olacak.

15.00 – 18.00 saatleri arasında hava çok bulutlu,

Akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu bir hava Sakarya genelinde hakim olacak.

SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Sakarya'da hafta boyunca sıcaklıklarda artış bekleniyor ancak yağışlı hava yer yer etkisini sürdürecek.

13 Ocak Salı

Kent genelinde kar yağışı bekleniyor.

En düşük sıcaklık 0 derece,

En yüksek sıcaklık 4 derece olacak.

14 Ocak Çarşamba

Kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

Gece sıcaklıkları -2 dereceye kadar düşerken,

Gün içinde sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek.

15 Ocak Perşembe

Hava parçalı bulutlu olacak.

En düşük sıcaklık 4 derece,

En yüksek sıcaklık 16 derece.

16 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu hava devam edecek.

Gün içinde sıcaklık 7 – 16 derece aralığında seyredecek.

17 Ocak Cumartesi

Sakarya'da yeniden yağmurlu hava etkili olacak.

Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek.

UZMANLARDAN UYARI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

SAKARYA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Valilik duyurusu:

Bazı sosyal medya hesaplarında yarın okulların tatil edileceğine dair paylaşılan görseller gerçeği yansıtmamaktadır.

Eğitim ve öğretime ara verilmesi hususu, meteorolojik veriler doğrultusunda elde edilecek değerlendirmelere göre ele alınacaktır.

Herhangi bir şekilde eğitim ve öğretime ara verilmesi söz konusu olduğunda, resmi sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.