Sahte Kabadayı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sahte Kabadayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sahte Kabadayı filmini izleyecek olanların merak ettiği Sahte Kabadayı konusu nedir, Sahte Kabadayı oyuncuları kimler ve Sahte Kabadayı özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAHTE KABADAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? OYUNCULARI VE KONUSU

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Sahte Kabadayı, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı sevilen komedi filmlerinden biri olarak yıllar sonra da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı, senaryosunu ise Suavi Sualp'in kaleme aldığı filmde Kemal Sunal'a birbirinden önemli Yeşilçam oyuncuları eşlik ediyor. Peki, Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Filmin oyuncuları kimler, konusu ne? İşte merak edilen ayrıntılar.

SAHTE KABADAYI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı, 1976 yılında çekilen bir Türk komedi filmidir. Filmin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken senaryosu Suavi Sualp tarafından yazıldı. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı yapım, Yeşilçam'ın klasikleşen filmleri arasında bulunuyor.

Filmde Kemal Sunal, saf ve iyi niyetli bir genç olan Kemal karakterini canlandırıyor. Yapım, komedi unsurlarının yanı sıra mafya ve kabadayı dünyasını da hikâyenin merkezine taşıyor.

SAHTE KABADAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahte Kabadayı filminin çekimleri İstanbul ve İzmit'te gerçekleştirildi. Film için İstanbul'un farklı semtlerinde ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekimler yapıldı.

İzmit'teki çekimlerde özellikle tren garı ve çevresinin kullanıldığı belirtiliyor. İstanbul'daki çekimlerde ise dönemin farklı semtlerinden yararlanıldı. Kaynaklarda İstanbul çekim noktaları arasında Halkalı, Yeşilyurt, Fatih, Tarabya ve Levent gibi bölgeler de gösteriliyor.

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin başkahramanı Kemal, babasının gerçek kimliğinden habersiz şekilde İzmit'te pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf ve iyi niyetli bir gençtir. Ancak bir süre sonra babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. Babasının öldürülmesiyle birlikte Kemal'in hayatı tamamen değişir.

Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak babasından kalan miras ve yaşanan olaylar hakkında bilgi verir. Bunun üzerine Kemal, hakkını almak ve babasının intikamını gerçekleştirmek amacıyla İstanbul'a gider. Burada kabadayıların dünyasına giren Kemal, saf ve sakar tavırlarına rağmen kısa sürede çevresinde büyük bir isim yapmaya başlar.

Filmin en dikkat çekici noktalarından biri ise Kemal'in kendisine kurulan tuzaklardan çoğu zaman farkında bile olmadan kurtulmasıdır. Muhtar'ın planları karşısında Kemal'in şans eseri başarılı olması, filmin komedi yönünü güçlendirir.

SAHTE KABADAYI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sahte Kabadayı'nın başrolünde Kemal Sunal yer alıyor. Filmde Sunal'a Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Yavuz Selekman, Hasan Ceylan, Hakkı Kıvanç ve İbrahim Kurt gibi usta oyuncular eşlik ediyor.

Filmin öne çıkan oyuncu ve karakterleri şöyle:

• Kemal Sunal – Kemal

• Kazım Kartal – Muhtar

• Yavuz Selekman – Hamdi

• Mümtaz Ener – Avukat Kamil

• Suna Selen – Şarkıcı

• Hakkı Kıvanç – Hayri

• İbrahim Kurt – Kulaksız İbo

• Hasan Ceylan – Dikiştutmaz Sabri

• Yusuf Çağatay – Sabri'nin Adamı

Filmin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Coşkun Göğen, Baki Tamer, Yaşar Şener, Cevdet Balıkçı, Ekrem Gökkaya ve Yadigar Ejder gibi Yeşilçam'ın tanınmış isimleri de bulunuyor.

SAHTE KABADAYI FİLMİ HAKKINDA

1976 yapımı Sahte Kabadayı, Kemal Sunal'ın saf ve komik karakteri üzerinden kabadayı dünyasını mizahi bir dille ele alıyor. İstanbul ve İzmit'in farklı noktalarında çekilen film, Kemal'in babasının kimliğini öğrenmesinin ardından yaşadığı maceraları konu alıyor. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, Yeşilçam komedileri arasında günümüzde de ilgi gören filmlerden biri olmayı sürdürüyor.