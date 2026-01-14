Sahipsizler 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi, bir gece içinde anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterleri, yaşadıkları acı olayın ardından birbirlerine tutunarak yeniden bir hayat kurmaya çalışıyor. Her biri kendi iç çatışmalarıyla baş ederken, kardeşlik bağları onları ayakta tutan en güçlü unsur haline geliyor. İzleyiciler, " Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (Dizinin baş düşmanı)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Sahipsizler, anne ve babalarının ani ölümüyle bir anda yalnız kalan altı kardeşin yaşam mücadelesini konu alıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'a sahip çıkmak için erken yaşta büyük sorumluluklar üstleniyor.

Mardin'in sıcak atmosferinde başlayan saf bir aşk hikâyesi, İstanbul'un sert gerçekleriyle sınanırken kardeşlerin kaderini bambaşka bir yöne sürüklüyor. Dizi; aile bağlarını, dayanışmanın gücünü ve umudun her koşulda ayakta kalabileceğini anlatan derin bir dram sunuyor.

SAHİPSİZLER 45. BÖLÜM FRAGMANI

Sahipsizler'in 45. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni tanıtımı takip etmek isteyen izleyiciler, dizinin resmi sosyal medya hesaplarını ve yayıncı platformlarını izlemeye devam edebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Cemo'nun Haşmet'i vurmasıyla iki aile arasındaki gerilim geri dönülmez bir noktaya taşınır. Haşmet hastanede ölümle pençeleşirken, Cemo'nun attığı bu adım herkesin kaderini bir günde değiştirir. Bir yanda oğlunu ne pahasına olursa olsun korumaya yeminli Bala, diğer yanda ise doğru olanın hatanın bedelini ödemek olduğunu savunan Azize vardır.

Alazlar cephesinde ise fırtına dinmez. Vahap ve Pervin, oğulları Devran ve Hazar'ı aynı masaya oturtarak aşireti birlikte yönetmelerini ister. Ancak aşiretin geleceği konusunda ters düşen iki kardeşten Devran, Hazar'ın aksine aşireti kirli işlerden arındırmak istemektedir. Hazar ise Cemo'nun yarattığı kaosu fırsata çevirerek sessizce kendi planını hayata geçirmeye hazırlanır.

Öte yandan ailesi, Yusuf'un Zeliha'yı hayatından tamamen çıkarması için baskı kurarken; Yusuf, ailesi ile sevdiği kadın arasında ağır bir sınavdan geçer. Cemo ise kaçmakla teslim olmak arasında gidip gelirken, alacağı karar her şeyin seyrini belirleyecektir.