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Sahara Ray neden öldü, Justin Bieber’ın eski sevgilisi Sahara Ray neden öldü?

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Sahara Ray neden öldü, Justin Bieber’ın eski sevgilisi Sahara Ray neden öldü?
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Bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile adı anılan Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray’den acı haber geldi. Henüz 34 yaşındaki ünlü modelin hayatını kaybettiğinin duyurulmasıyla birlikte “Sahara Ray neden öldü?” ve “Justin Bieber’ın eski sevgilisi Sahara Ray’e ne oldu?” soruları dünya magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Sahara Ray’in ailesi, ünlü modelin 18 Ekim 2026 Pazar günü hastanede, ailesinin yanında hayatını kaybettiğini doğruladı. Ancak Ray’in ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Yaklaşık dokuz ay önce anne olan modelin ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. İşte Sahara Ray’in ölümüne dair bilinenler.

SAHARA RAY NEDEN ÖLDÜ?

Sahara Ray’in ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. ABD merkezli TMZ’ye açıklama yapan aile, Ray’in hastanede, sevdiklerinin yanında hayatını kaybettiğini ve çok sevildiğini belirtti; ancak ölüm nedenine dair bir bilgi paylaşmadı. TMZ’nin bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre Ray, aşırı doz şüphesiyle Los Angeles bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldı ve yaşam destek ünitesine bağlandı. Bu iddia aile ya da resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

SAHARA RAY’İN HASTALIĞI NEYDİ?

Sahara Ray, 2024 yılında Guillain-Barré sendromu teşhisi konduğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Bağışıklık sisteminin sinirlere saldırmasıyla ortaya çıkan bu nadir hastalığın, Nisan 2024’te bir otomobilin kendisine çarpmasının ardından iyileşme sürecinde geçirdiği enfeksiyon sonrasında geliştiğini anlatmıştı. Ray, hastalığı nedeniyle bir dönem bacaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ve yürüyemediğini de söylemişti. Ancak bu hastalığın ölümüyle bağlantılı olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

SAHARA RAY NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sahara Ray, 18 Ekim 2026 Pazar günü hayatını kaybetti. Ailesi acı haberi ertesi gün, 19 Ekim Pazartesi günü kamuoyuyla paylaştı.

KIZ KARDEŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Sahara Ray’in kız kardeşi Ruby Ray, sosyal medya hesabından ablası için duygusal bir veda mesajı paylaştı. Ruby Ray, mesajında ablasını hayat dolu, zeki, esprili, nazik ve empati sahibi biri olarak anlatarak, onun yokluğunu kabullenmekte zorlandığını dile getirdi.

SAHARA RAY KİMDİR?

Sahara Ray, Avustralyalı model, sosyal medya fenomeni ve mayo tasarımcısıydı. Ünlü Avustralyalı profesyonel sörfçü Tony Ray’in kızı olan Sahara, sörf kültürüyle iç içe büyüdü. Los Angeles’taki Fashion Institute of Design and Merchandising’de eğitim alan Ray, daha sonra kendi mayo markası Sahara Ray Swim’i kurdu. 1992 doğumlu olan model, hayatını kaybettiğinde 34 yaşındaydı.

SAHARA RAY JUSTİN BİEBER’IN ESKİ SEVGİLİSİ Mİ?

Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile Hawaii’de birlikte görüntülenmesiyle dünya basınında geniş yer bulmuştu. Ray’in adı, bundan bir yıl önce 2015’te ise Bieber’ın eski turne arkadaşı Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile anılmıştı.

SAHARA RAY’İN ÇOCUĞU VAR MIYDI?

Sahara Ray, Ocak 2026’da kızı Snow’u dünyaya getirmişti. Ünlü model, kızının fotoğraflarını sosyal medyada sık sık paylaşarak ona duyduğu sevgiyi dile getiriyordu. Ray’in ölümü, anne olmasının üzerinden henüz dokuz ay geçmeden gerçekleşti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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