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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istediğini açıklamasının ardından gündeme geldi. Son dönemde kurum ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çeken Kavcıoğlu'nun hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini de yürüten Şahap Kavcıoğlu kimdir, serveti ne kadar? İstifa eden BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında, eşi kimdir? Detaylar...

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Kavcıoğlu, eğitim hayatına bankacılık ve işletmecilik alanlarında devam etti.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak tamamlayan Kavcıoğlu, İngiltere'deki Hastings College'ta işletmecilik eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Meslek hayatına bankacılık sektöründe başlayan Kavcıoğlu, Esbank T.A.Ş.'de müfettiş yardımcısı olarak görev aldı. Aynı kurumda müfettişlik, şube müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı pozisyonlarında çalıştı. Daha sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de İstanbul Bölge Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Halkbank bünyesinde perakende bankacılık, esnaf-KOBİ bankacılığı, kredi politikaları, insan kaynakları ve organizasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1967 doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NERELİ?

Şahap Kavcıoğlu, Bayburt doğumludur. 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelen Kavcıoğlu'nun anne adı Naime, baba adı ise Halit'tir.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR, ÇOCUKLARI VAR MI?

Şahap Kavcıoğlu evlidir ve üç çocuk babasıdır. Ancak eşinin ismine ilişkin paylaşılan bilgilerde doğrulanmış bir isim bulunmamaktadır.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Şahap Kavcıoğlu'nun kişisel servetinin toplam miktarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Kavcıoğlu'nun mal varlığının veya toplam servetinin ne kadar olduğuna ilişkin kesin bir rakam vermek mümkün değil.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?

Şahap Kavcıoğlu, 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atandı. Bu görevi 9 Haziran 2023 tarihine kadar sürdürdü.

9 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan atama kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığından alınan Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığı görevine getirildi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurum ve kendisi hakkında son günlerde ortaya atılan iddiaların ardından görevinden affını istediğini duyurdu.

Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumun daha fazla yıpranmaması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini belirtti. Açıklamasında, kendisine bugüne kadar görev veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kavcıoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN KİTAPLARI NELERDİR?

Şahap Kavcıoğlu'nun bankacılık ve ekonomi alanında yayımlanmış iki kitabı bulunuyor. Bu eserler şöyle:

Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi

Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Kavcıoğlu ayrıca çeşitli konularda akademik makaleler de yayımladı.