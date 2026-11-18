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Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon soruşturması kapsamında ortaya atılan yeni iddialarla yeniden gündeme geldi. Soruşturmada tutuklanan eski kamu yöneticileri ve iş insanlarının ifadelerinde Kavcıoğlu'nun şirket devirleri, fonlara para aktarılması ve yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili süreçlere müdahil olduğu öne sürüldü. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? BDDK eski başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında, eşi kim? Detaylar haberimizde.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya gelen Türk bankacı, ekonomist ve siyasetçidir. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Kavcıoğlu, bankacılık alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı.

Meslek hayatına Esbank'ta başlayan Kavcıoğlu, bankanın farklı kademelerinde görev yaptıktan sonra Halkbank bünyesinde yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Siyasi kariyerinde ise 2015 yılında AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

20 Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Kavcıoğlu, bu görevini Haziran 2023'e kadar sürdürdü. Ardından BDDK Başkanlığına getirildi. 11 Kasım 2026'da ise kendisi ve kurum hakkındaki iddialar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden affını istediğini açıkladı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1967 doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, 18 Kasım 2026 itibarıyla 59 yaşındadır.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NERELİ?

Şahap Kavcıoğlu, Bayburt'ta doğdu. 23 Mayıs 1967 tarihinde dünyaya gelen Kavcıoğlu'nun doğum yeri Bayburt olarak kayıtlarda yer alıyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NE ZAMAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLDU?

Şahap Kavcıoğlu, 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atandı. Naci Ağbal'ın yerine getirilen Kavcıoğlu, Mart 2021-Haziran 2023 döneminde Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüttü.

9 Haziran 2023 tarihinde yayımlanan atama kararıyla Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Kavcıoğlu, aynı tarihte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına getirildi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Şahap Kavcıoğlu'nun kariyeri bankacılık, siyaset ve akademi alanlarını kapsıyor. Görev aldığı kurumlar ve pozisyonlar şöyle:

Esbank: Kariyerine müfettiş yardımcısı olarak başladı. Daha sonra müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı.

Halkbank: İstanbul Bölge Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ardından farklı bankacılık birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

TBMM: Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Bayburt milletvekili seçildi ve 26. dönem milletvekilliği yaptı.

VakıfBank: Ağustos 2018'de yönetim kurulu başkan vekilliği görevine getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: 20 Mart 2021'de başkan olarak atandı ve Haziran 2023'e kadar görev yaptı.

BDDK: 9 Haziran 2023'te başkanlık görevine getirildi. 11 Kasım 2026'da görevden affını istediğini duyurdu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NUN EĞİTİMİ NEDİR?

Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde denetim uzmanlığı eğitimi aldı. İngiltere'de Hastings College'da işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Akademik çalışmalarını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde sürdüren Kavcıoğlu, burada yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2014 yılında makro iktisat alanında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı.

Bankacılık ve finans alanlarında akademik çalışmalar yapan Kavcıoğlu'nun yayımlanmış kitapları ve çeşitli makaleleri bulunuyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU NEDEN GÜNDEMDE?

Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan eski kamu yöneticileri ve şirket yöneticilerinin ifadelerinde adının geçmesi üzerine gündeme geldi.

18 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan ifadelere göre, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Kavcıoğlu'nun kendisinden Pusula fonlarına 6 milyar lira aktarılmasını istediğini öne sürdü. Çakmak, Katılımevim'in finansmanı için toplam 20 milyar liralık fon ihtiyacından söz edildiğini iddia etti.

Eski BDDK yöneticisi Mustafa Alper Taş'ın ifadesinde ise Birevim'in devri sürecinde şirket sahibinin satışa ikna edilmesi için talimat verildiği ve satışın gerçekleşmemesi halinde şirketin TMSF'ye devredileceğinin iletildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ifade veren eski Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan da şirket kasasından BDDK ziyaretleri öncesinde 200 bin ila 300 bin dolar arasında para çıkarıldığını iddia etti. Özcan'ın beyanlarında, 2024 ve 2025 yıllarında Katılımevim ve Birevim üzerinden aylık 4-5 kilogram civarında külçe altın alındığı yönündeki iddialar da yer aldı.

Söz konusu açıklamalar, soruşturma dosyasındaki kişilerin ifadelerine dayanan iddialardan oluşuyor. Bu beyanların yargı sürecinde doğrulanıp doğrulanmayacağı henüz kesinleşmiş değil.

Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada kendisi ve BDDK hakkındaki iddialar nedeniyle kurumun daha fazla yıpranmaması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istediğini duyurmuştu. Daha önce verdiği röportajda ise kendisinin, ailesinin ve ilişkili olduğu kişilerin fonlarda veya borsada yatırımı bulunmadığını söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetmişti.

ŞAHAP KAVCIOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Şahap Kavcıoğlu evlidir ve üç çocuk babasıdır. Özel yaşamını kamuoyundan büyük ölçüde uzak tutan Kavcıoğlu'nun ailesine ilişkin ayrıntılı bilgiler sınırlıdır.