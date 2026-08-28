Şahan Gökbakar, Dursun Özbek olayı nedir? Şahan Gökbakar, Dursun Özbek ile ilgili ne paylaştı?

Şahan Gökbakar'ın Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimine yönelik paylaşımı spor gündemine damga vurdu. Gökbakar, Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde Galatasaray heyetinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yöneticilere Osmanlı dönemine ait unvanlarla göndermede bulundu. Ünlü komedyen ayrıca kulübün transfer çalışmaları ve maddi durumunu eleştirerek, "Ayranınız yok transfer etmeye tahtırevanla gidersiniz kura çekmeye" ifadelerini kullandı. İşte Şahan Gökbakar'ın Dursun Özbek'e yönelik olay yaratan paylaşımının detayları...

ŞAHAN GÖKBAKAR, DURSUN ÖZBEK OLAYI NEDİR?

Şahan Gökbakar ile Dursun Özbek arasındaki gündem, Galatasaray'ın transfer politikası ve yönetimine yönelik sosyal medya eleştirisi üzerinden ortaya çıktı. Galatasaray taraftarlığıyla bilinen ünlü komedyen, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi törenine katılan Galatasaray heyetinin fotoğrafını paylaşarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticileri hicivli ifadelerle eleştirdi.

Gökbakar, paylaşımında Galatasaray yönetimini "hanedan" benzetmesiyle ele alırken, Osmanlı dönemine ait unvanları kullanarak yönetime yönelik ironik bir eleştiri yaptı.

ŞAHAN GÖKBAKAR, DURSUN ÖZBEK İLE İLGİLİ NE PAYLAŞTI?

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde çekilen Galatasaray heyetine ait fotoğrafı paylaşarak, "Daha da kalabalık gitseydiniz..." notunu düştü. Fotoğrafta Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek ve Galatasaray yöneticileri yer alıyordu.

Gökbakar, paylaşımında Dursun Özbek'i "Sultanlar Sultanı Şeyh-ül Transfer Dursun bey" şeklinde tanımlarken, diğer yöneticiler için de Osmanlı dönemine ait çeşitli unvanlar kullandı.

Ünlü komedyen ayrıca Galatasaray'ın transfer çalışmalarına yönelik eleştirisini, "Ayranınız yok transfer etmeye tahtırevanla gidersiniz kura çekmeye" sözleriyle dile getirdi. Böylece Gökbakar, Galatasaray yönetiminin hem transfer politikasını hem de kura çekimine katılan kalabalık heyeti üzerinden eleştirdi.