SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TAKVİMİ: 7.673 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı

Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen adayların gözü, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. 2026 yılı planlaması kapsamında gerçekleştirilecek 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, özellikle başvuru tarihleri ve kadro dağılımları açısından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 7.673 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde ve kritik hizmet alanlarında sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında uygulanacak personel alım planlamasını netleştirdi.

Henüz başvuru tarihleri ve detayları resmi olarak açıklanmasa da, Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı takvimi hakkında resmi duyuru yapması bekleniyor.

7.673 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı personel alımı ile ilgili tarih bilgileri henüz kesinleşmedi. Ancak, önceki yıllardaki alım süreçleri göz önünde bulundurulduğunda başvuruların genellikle yılın ilk yarısında alınması öngörülüyor.

Sözleşmeli personel alım süreci genellikle şu aşamalardan oluşuyor:

Başvuru Dönemi: Resmî duyuru sonrası adaylar belirlenen tarihler arasında online veya e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor.

Değerlendirme Süreci: Başvurular inceleniyor ve adayların şartlara uygunluğu kontrol ediliyor.

Yerleştirme ve Sözleşme: Uygun adaylar ilgili sağlık kurumlarına atanıyor ve sözleşme imzalanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve Resmî Gazete üzerinden yapılacak açıklamalar, başvuru takvimi hakkında net bilgi sağlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarında adaylardan belirli şartlar aranıyor. Genel olarak beklenen kriterler şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

Branşına uygun diploma veya sertifikaya sahip olmak.

Başvuru tarihi itibariyle belirlenen yaş sınırına uymak (her alım için farklılık gösterebilir).

Özel şartlar ise alınacak personelin branşına göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin uzman doktor, hemşire veya diyetisyen gibi pozisyonlarda farklı lisans veya uzmanlık belgeleri istenebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Henüz başvuru tarihleri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak, adayların başvuru sürecini kaçırmaması için resmi internet sitesi ve Resmî Gazete duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 2026 yılında alınacak 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin branş ve kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Teknikeri: 25

Branş ve kadro dağılımına bakıldığında, en yüksek alımın uzman doktor pozisyonunda gerçekleşeceği görülüyor. Bu, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve eleman eksikliğini giderme amacını destekleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.