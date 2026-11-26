Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurasında yerleşen adayların listesi, Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (YHGM) ait yhgm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecek. Bakanlığın 25 Kasım tarihli duyurusuna göre kura, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 10.30'da Ankara'daki Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda çekilecek şekilde planlandı. Başvurular ve tercihler EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) üzerinden alınmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçlarına YHGM'nin internet sitesinden bakılıyor. İlan metnine göre münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile yerleşenler listesi bu sitede duyuruluyor; 3. dönem kurasıyla ilgili son duyuru da 25 Kasım'da aynı sayfada yayımlandı. Başvuruyla ilgili işlemler ise ekip.saglik.gov.tr adresindeki EKİP hesabından yürüyor. Başvuruların değerlendirme sonucu da itirazların sonucu da adaylara buradan açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Bakanlığın duyurusunda kura saati 10.30 olarak verildi. Çekiliş noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılıyor. Duyuruda kuranın Bakanlığın YouTube kanalından canlı yayımlanacağı, bu yüzden salona katılımcı alınmayacağı da yazıyor.

HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIYOR?

Kura altı unvanı kapsıyor: uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı. İlana göre eczacı unvanında ilk yerleştirme, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) için yabancı dil yeterliliği olan eczacılar arasından yapılıyor. Öteki unvanlar ikinci yerleştirmede. Unvan ve il bazında boş kadrolar, YHGM'nin duyurusuna eklenen münhal kadro listesinde yer alıyor.

BAŞVURU VE İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Adaylar başvurularını EKİP üzerinden yaptı ve en fazla 10 tercih kullanabildi. İlan metnine göre başvurular 6 Kasım ile 24 Kasım 2026 saat 18.00 arasında EKİP'ten iptal edilebiliyordu. Başvurusu reddedilen adaylar, ret gerekçesine elektronik ortamda itiraz etti. Bakanlık 25 Kasım'daki duyurusunda itirazların değerlendirildiğini ve sonuçların EKİP üzerinden ilan edildiğini açıkladı.

KURADA YERLEŞEN ADAYLAR NE YAPACAK?

Yerleşen adaylar, atamaya esas belgelerini ilanda belirtilen takvim içinde kargoyla ya da elden teslim edecek. Bakanlık kadroları için teslim yeri Bilkent Yerleşkesi; TİTCK kadroları için belgeler kurumun Ankara'daki adresine gönderiliyor. İlana göre kurada bir kadroya yerleşen kişi bir yıl boyunca yeniden başvuru yapamıyor.

SORULAR İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Bakanlık, EKİP başvurularıyla ilgili sorular için 0312 585 17 56 ve 0312 585 17 57 numaralı telefonları, kurayla ilgili sorular için de kuradestek@saglik.gov.tr e-posta adresini duyurdu.