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Şafak Karali neden öldü, Şafak Karali kimdir?

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Şafak Karali neden öldü, Şafak Karali kimdir?
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Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu oyuncularından Şafak Karali'nin hayatını kaybetmesi, sanat camiasını yasa boğdu. Tiyatro sahnesindeki başarılı performanslarının yanı sıra sinema ve televizyon yapımlarında da rol alan usta oyuncunun ölüm haberi, sevenlerini derinden üzdü. Sanatseverler, Şafak Karali'nin neden öldüğünü ve kim olduğunu araştırıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçılarından Şafak Karali, 57 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Karali için yarın saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda tören düzenlenecek. İşte Şafak Karali'nin hayatına ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

ŞAFAK KARALİ NEDEN ÖLDÜ?

Şafak Karali'nin hayatını kaybettiği 8 Kasım 2026'da duyuruldu. Usta oyuncunun ölüm nedenine ilişkin aile ya da Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından bir açıklama yapılmadı. Karali'nin vefatı, başta Kocaeli Şehir Tiyatroları olmak üzere tüm tiyatro camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

ŞAFAK KARALİ KİMDİR?

Şafak Karali, 15 Temmuz 1969'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Karali, ardından Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Profesyonel tiyatro hayatına 1993 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1997 yılında Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın kurucu kadrosunda yer aldı ve uzun yıllar boyunca bu kurumda sahneye çıktı.

ŞAFAK KARALİ KAÇ YAŞINDAYDI?

15 Temmuz 1969 doğumlu olan Şafak Karali, 57 yaşında hayatını kaybetti.

ŞAFAK KARALİ NERELİ?

Şafak Karali, Ankara doğumlu.

ŞAFAK KARALİ'NİN TİYATRO KARİYERİ

Şafak Karali, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda çok sayıda oyunda rol aldı. Hamlet ve Kösem Sultan oyunlarındaki performanslarıyla dikkat çeken Karali, 2025 yılında sahnelenen Sinan oyununda Mimar Sinan'ı canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmen ve tiyatro eğitmeni olarak da çalışan Karali, hükümlüler ve çocuklarla tiyatro projeleri yürüttü. Bu çalışmalarını "Şafaktan" adlı kitabında kaleme aldı. Karali, 2003 yılında Kuzey Makedonya'da düzenlenen Stobi Antik Oyunlar Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

ŞAFAK KARALİ HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Şafak Karali, sinemada Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminde Abidin karakterine hayat verdi. Usta oyuncu ayrıca "Sıcak", "Kanımdaki Barut" ve "Albüm" filmlerinde rol aldı. Televizyonda ise "Avrupa Yakası", "Karadayı", "Aile İşi" ve "Hayat Şarkısı" dizilerinde izleyicilerin karşısına çıktı.

ŞAFAK KARALİ CENAZESİ NE ZAMAN?

Şafak Karali için 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda tören düzenlenecek. Usta oyuncunun cenazesi, öğle namazının ardından Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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