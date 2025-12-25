Haberler

Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Sadettin Saran tutuklandı mı?

Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Sadettin Saran tutuklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran için Savcılık kararını açıkladı. Peki, Sadettin Saran tutuklandı mı? Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? Detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam yeniden gözaltına alındı. Saran'ın saç örneklerinde yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken, kan, idrar ve tırnak örneklerinde test sonucu negatif çıktı. Peki, Sadettin Saran tutuklandı mı? Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? İşte adli sürece dair tüm detaylar.

SADETTİN SARAN TUTUKLANDI MI?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dün akşam jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Saran, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine adli kontrol talebiyle sevk edildi.

Adli süreç boyunca Saran'ın yurt dışına çıkışı yasaklanırken, herhangi bir tutuklama kararı alınmadı. Bu durum, soruşturma kapsamında verilen tedbirin adli kontrol ile sınırlı kaldığını gösteriyor. Yani, şu an itibarıyla Saran tutuklanmadı, ancak adli kontrole tabi.

SADETTİN SARAN SERBEST BIRAKILDI MI?

Savcılık ve sulh ceza hakimliği işlemleri sonrasında, Sadettin Saran hakkında verilen karar adli kontrol tedbiri oldu. Bu kapsamda Saran, İstanbul dışına çıkış yasağı ve belirli yükümlülüklere tabi tutuldu.

ATK raporuna göre, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkarken; kan, idrar ve tırnak örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı. Bu nedenle sulh ceza hakimliği, Saran'ı tutuklamak yerine adli kontrol ile serbest bırakma yönünde karar verdi.

Sadettin Saran tutuklandı mı? SON DAKİKA! Sadettin Saran serbest bırakıldı mı?

GÖZALTINA ALINMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ - SON DAKİKA!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün akşam kulüp binasından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin bitmesi ardından bugün adliyede ifade veren Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI VE ATK RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkarken, kan, idrar ve tırnak örneklerinde herhangi bir iz bulunmadığı belirtildi. Bu durum, Saran'ın kullanımı açısından soru işaretleri yaratırken, mevcut yasal sürecin adli kontrol ile sürdürülmesini gerektirdi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

Nükleer bombardıman uçaklarını o ülkeye yolladı, NATO alarma geçti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi