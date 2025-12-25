Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? SON DAKİKA! Sadettin Saran tutuklandı mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün akşam yeniden gözaltına alındı. Saran'ın saç örneklerinde yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken, kan, idrar ve tırnak örneklerinde test sonucu negatif çıktı. Peki, Sadettin Saran tutuklandı mı? Sadettin Saran serbest bırakıldı mı? İşte adli sürece dair tüm detaylar.

SADETTİN SARAN TUTUKLANDI MI?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme, kullanma ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dün akşam jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Saran, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine adli kontrol talebiyle sevk edildi.

Adli süreç boyunca Saran'ın yurt dışına çıkışı yasaklanırken, herhangi bir tutuklama kararı alınmadı. Bu durum, soruşturma kapsamında verilen tedbirin adli kontrol ile sınırlı kaldığını gösteriyor. Yani, şu an itibarıyla Saran tutuklanmadı, ancak adli kontrole tabi.

SADETTİN SARAN SERBEST BIRAKILDI MI?

Savcılık ve sulh ceza hakimliği işlemleri sonrasında, Sadettin Saran hakkında verilen karar adli kontrol tedbiri oldu. Bu kapsamda Saran, İstanbul dışına çıkış yasağı ve belirli yükümlülüklere tabi tutuldu.

ATK raporuna göre, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkarken; kan, idrar ve tırnak örneklerinde herhangi bir uyuşturucuya rastlanmadı. Bu nedenle sulh ceza hakimliği, Saran'ı tutuklamak yerine adli kontrol ile serbest bırakma yönünde karar verdi.

GÖZALTINA ALINMA VE SORUŞTURMA SÜRECİ - SON DAKİKA!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün akşam kulüp binasından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin bitmesi ardından bugün adliyede ifade veren Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI VE ATK RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkarken, kan, idrar ve tırnak örneklerinde herhangi bir iz bulunmadığı belirtildi. Bu durum, Saran'ın kullanımı açısından soru işaretleri yaratırken, mevcut yasal sürecin adli kontrol ile sürdürülmesini gerektirdi.