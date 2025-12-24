Sadettin Saran tutuklanacak mı?

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Sadettin Saran'ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif sonuçlandığı iddia edildi. Savcılık dosyasına giren yeni deliller doğrultusunda Saran'ın; uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın seyrine göre hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

ÜÇ FARKLI SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Soruşturmayı yürüten savcılık makamı, Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların kapsamını netleştirdi. Dosyaya sonradan eklenen deliller doğrultusunda Saran'ın; uyuşturucu madde temin ettiği, kullanımını kolaylaştırdığı ve bizzat kullandığı iddiaları dosyada yer aldı. Savcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek Saran'ı gözaltına aldı ve resmi süreci başlattı.

BAŞSAVCILIK RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheli Steven Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde temini, kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı ifade edildi.

BAŞKANLIK OFİSİNDE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı işleminin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü cephesinden de açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, Sadettin Saran'ın kulüp binasındaki başkanlık ofisinde gözaltına alındığı, hukuki süreç boyunca avukatlarının kendisine eşlik ettiği belirtildi.

TEST SONUCU POZİTİF GELDİ

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran daha önce ifadeye çağrılmıştı. O sırada İtalya'da bulunan Saran, özel uçakla Türkiye'ye gelerek savcılığa ifade verdi. Ardından Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testine giren Saran'ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine Saran, sonucu teyit etmek amacıyla bağımsız bir kuruluşta ikinci kez test yaptırdı.

SADETTİN SARAN TUTUKLANACAK MI?

Gazeteci Şamil Tayyar konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yöneltilen suçlamaların Fenerbahçe Kulübü'nü değil doğrudan Sadettin Saran'ı kapsadığını vurgulayarak, tutuklama ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Şamil Tayyar: "Suçlama Saran'a, Fenerbahçe'ye değil. Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz."dedi.