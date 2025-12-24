Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinde hangi madde çıktı? (DETAYLI RAPOR) Sadettin Saran uyuşturucu kullanıyor mu?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede Saran'ın testi pozitif çıktı. Peki, Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinde hangi madde çıktı? Sadettin Saran uyuşturucu kullanıyor mu? Detaylar...

SADETTİN SARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİNDE HANGİ MADDE ÇIKTI? DETAYLI RAPOR

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli mercilere ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada yapılan incelemeler, Saran'ın saç örneğinde yapılan testin kokain pozitif çıktığını ortaya koydu.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN GELEN SONUÇLAR

Saran'ın saç ve kan örnekleri, yaklaşık 45 dakika süren işlemler sonucunda analiz edildi. Saç örneğinde kokain tespit edilmesi, soruşturma açısından önemli bir veri olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Savcılık, elde edilen rapor doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİNİN DETAYLARI

Saran, şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı ve yaklaşık 2,5 saat süren ifadede bulunarak sorulara yanıt verdi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakılan Saran, medyaya yaptığı açıklamada devletin çağırması halinde her zaman hazır olduklarını vurguladı.

SADETTİN SARAN UYUŞTURUCU KULLANIYOR MU? İFADELER VE AÇIKLAMALAR

Sadettin Saran'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığı konusu, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Soruşturma ve Adli Tıp raporları, bu konuda resmi bir veri sunarken, Saran da kendi açıklamalarıyla iddialara yanıt verdi.

SARAN'IN AÇIKLAMALARI

Serbest bırakılmasının ardından Saran, şunları söyledi:

"Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim."

Bu açıklama, Saran'ın suçlamaları reddettiğini ve soruşturma sürecine aktif şekilde katıldığını gösteriyor.

İTİBAR SUİKASTI VE SUÇ DUYURUSU

Saran, sosyal medyada ve internet üzerinde dolaşıma sokulan bazı paylaşımlara da tepki gösterdi. Bu paylaşımların kendisine yönelik itibar suikastı niteliğinde olduğunu belirterek, gerekli hukuki süreçleri başlatacağını açıkladı.