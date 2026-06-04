Sadettin Saran hapiste mi, Sadettin Saran hapse girecek mi?

Son günlerde internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında "Sadettin Saran hapiste mi?" ve "Sadettin Saran hapse girecek mi?" soruları yer alıyor. Hakkındaki hukuki süreç nedeniyle gündemde bulunan Sadettin Saran'ın mevcut durumu, yargılamaya ilişkin gelişmeler ve olası sonuçlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Sadettin Saran hakkında merak edilen detaylar.

SADETTİN SARAN VE KARDEŞİNE HAPİS CEZASI

Yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılanan iş insanı Sadettin Saran ve kardeşi Alan Kenan Saran hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının ardından gözler savunma tarafına çevrildi. Mahkemenin açıkladığı karar sonrası Saran ailesinin avukatı Serdar Yiğit yazılı bir açıklama yaparak hükmün kesinleşmediğini ve karara karşı istinaf yoluna başvuracaklarını duyurdu.

Mahkeme, Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ı "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından kamuoyunda geniş yankı oluştu.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Karar sonrası açıklama yapan avukat Serdar Yiğit, verilen hükmün henüz kesinleşmediğini vurguladı. Yiğit, Sadettin Saran ve Kenan Saran hakkındaki kararın üst mahkemeler tarafından değerlendirileceğini belirterek yasal haklarını kullanacaklarını ifade etti.

"KARAR HENÜZ KESİNLEŞMEDİ"

Serdar Yiğit açıklamasında, "Sayın Sadettin Saran ve Sayın Kenan Saran hakkında verilen karar henüz kesinleşmemiş olup, kanun yollarına başvurularak üst mahkemeler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama, mahkemenin verdiği kararın kesin hüküm niteliği taşımadığını ve dosyanın bir üst yargı merciine taşınacağını ortaya koydu.

SARAN GROUP YÖNETİCİLERİ BERAAT ETTİ

Aynı dava kapsamında yargılanan Saran Group yöneticileri hakkında ise beraat kararı verildi. Avukat Yiğit, müvekkilleri yönünden verilen beraat kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bu sonucun önemli olduğunu ifade etti.

İSTİNAF SÜRECİ BAŞLIYOR

Saran cephesi, yerel mahkeme kararına karşı istinaf başvurusunda bulunacağını açıkladı. Hukuki sürecin devam edeceğini belirten Serdar Yiğit, dosyanın üst mahkemelerde yeniden inceleneceğini söyledi.

Yiğit, açıklamasında hukuki mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini vurgulayarak kamuoyunu süreç hakkında bilgilendirdi.

"BERAAT KARARI VERİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Avukat Serdar Yiğit, nihai değerlendirme sonucunda tüm müvekkilleri hakkında beraat kararı çıkacağına inandıklarını belirtti. Açıklamada, hukukun sonunda tecelli edeceğine duyulan güvenin korunduğu ifade edilirken, istinaf sürecinin yakından takip edileceği kaydedildi.

Mahkeme kararının ardından gözler şimdi istinaf mahkemesinin vereceği karara çevrilmiş durumda. Hukuki süreç tamamlanana kadar Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran hakkındaki hüküm kesinleşmiş sayılmıyor.