Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci mesajları! Sadettin Saran ifadesinde ne dedi?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saran, adli kontrolle serbest bırakılırken savcılıkta verdiği ifadede özellikle Ela Rümeysa Cebeci mesajları gündeme geldi. Başkan Saran, mesajların filmlerden esinlenen şakalar olduğunu belirterek, kendisinin uyuşturucu ile hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Peki, Sadettin Saran ifadesinde ne dedi? Sadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci mesajları haberimizde!

SADETTİN SARAN ELA RÜMEYSA CEBECİ MESAJLARI!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, savcılık ifadesinde Assos'taki evinde bulunan maddelerin kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu oluşan kalıntılar olduğunu söyledi. Ayrıca, İstanbul'daki evinde cam kavanozda bulunan maddelerin kızının ilaçlarının tozları olduğunu ifade ederek, uyuşturucu madde kalıntısı olmadığını belirtti. Saran, soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Saran'a, Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen mesajlar soruldu. Bu mesajlar arasında özellikle şu ifadeler yer alıyordu:

"Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal halde"

"Öyle yok bende"

"E hani ekmiştin"

Saran, bu mesajlara ilişkin şunları söyledi:

"Yukarıdaki savunmam ile aynıdır. Bu mesajlar dediğim gibi izlediğimiz filmlerdeki konuşmalarda metafor şeklinde yapılan esprilerdir. Zaten bu kadar aleni bir şekilde konuşmamız da bu işin espri olduğunu göstermektedir. Gerçek olsa bu kadar aleni konuşulmazdı. Benim bu hayatta tek bir bağımlılığım var, o da spordur. Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları hatırladığım kadarıyla kullandım. Bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum."

SADETTİN SARAN İFADESİNDE NE DEDİ?

Saran, mesajlaşmaların tarihleri hakkında da açıklama yaptı:

"Mesaj içerikleri doğrudur ancak tarihleri noktasında yanlışlık olabilir. Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmden dolayı filmin konusu ile ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır."

Saran ayrıca Cebeci'ye gönderdiği diğer mesajlarla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için, Ela Rümeysa TV100 kanalından Show TV'ye geçerken kendisini uyardım. Kenan'ın kötü kalpli, tehlikeli ve karanlık ilişkileri olduğunu söyledim. Ondan dolayı Kenan Tekdağ ile mesajlar atmış olabilir. Yine mesaj içeriğinde yer alan 'Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine' ifadesi ise yine aynı şekilde izlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı, kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir."

"BANA GELİRKEN OT GETİRMEYİ UNUTMA"

Soruşturma kapsamında Cebeci ile Saran arasında geçen "Tamam pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Asos'a gideceğim, birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz, hadi bay bay" ve Cebeci'nin cevabı "Ben Escobar mıyım, nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yolla bir kaç dal takılalım, haberleşiriz" gibi mesajlar da soruldu. Saran bu konuda şunları aktardı:

"Mesaj içerikleri doğrudur ancak tarihleri noktasında yanlışlık olabilir. Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz."

"BAHÇEDEN TOPLA GETİR BANA"

Saran, Cebeci'ye gönderdiği bir başka mesajın açıklamasını yaparken, mesajın filmlerden esinlenen bir metafor olduğunu belirtti:

"Yine mesaj içeriğinde yer alan 'Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine' ifadesi yine aynı şekilde izlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı, kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir."

"KAFAM HALA GÜZEL, O NASIL BİR ŞEYDİ"

Saran, Cebeci ile içilen şaraba ilişkin mesajlar hakkında da konuştu:

"Çok içtik, şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ondan bahsediyorum. O akşam Ela ile içtiğimiz şaraptan bahsediyorum. Ben akşam puro içtim. Ela da Vozol sigara içti. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanını da Ela içti. Ela'nın 'Kafam hala güzel, o nasıl bir şeydi' şeklindeki mesajı bu şarabın tamamını içmesinden kaynaklıdır. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz. Hatta Ela Rümeysa'ya en son birkaç hafta önce ilk gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra bir geçmiş olsun mesajı da attım. Kendisi de bana, 'İnan ben böyle bir şey yapmadım' tarzında cevap vermişti. Birlikte uyuşturucu madde içmiş olsaydık bana böyle bir cevap vermezdi ya da 'Bana inan' demezdi. Ben de ona 'Sana inanmak istiyorum' şeklinde cevap vermiştim."

CAM KAVANOZDA BULUNANLAR KIZIMIN İLACININ TOZLARI

Saran, evinde bulunan maddelere ilişkin detaylı açıklamasını şöyle yaptı:

"İstanbul'daki evimde misafir odası olarak kullanılan odada, cam kutu şeklinde kapağında GoStak yazılı kavanoz şeklindeki madde uyuşturucu madde kalıntısı değildir. Cam kavanozun içerisinde kızımın muhtelif ilaçları vardı. Büyük ihtimalle camdaki kalıntılar bu ilaçların tozlarıdır. Zaten inceleme sonucunda anlaşılacaktır."

Assos'taki evindeki maddelere dair ise Saran, evde çalışan hizmetlinin açıklamasını aktardı:

"Assos'taki evimde tahmini 20 gün önce kadın basketbol takımını ağırlamıştım. Bahçeye çok fazla sinek gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi yaprakları evde çalışan hizmetlinin yaktığını söylemişti. Daha sonra mangal yaptıktan sonra da arılar geldi. Arıları uzaklaştırmak için yine evde çalışan hizmetli kahve yakmış. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu kalıntılardır. Maddeler üzerinde yapılan ilk testte maddelerin uyuşturucu madde olduğuna dair sonuç çıkması sorusuna ilişkin savunmam ise; bu maddenin ilk testi pozitif çıkmış olabilir. Ancak kriminal sonucunun beklenmesini talep ederiz."

Saran, ifadesinde tüm suçlamaları reddederek, parmak izi incelemesi ve kriminal sonuçların beklenmesini talep etti.