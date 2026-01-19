Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor, ilk günü ne zaman, Şaban ayı başladı mı?

Şaban ayının hangi tarihte başlayacağı, ayın idrak edilip edilmediği ve Berat Gecesi'nin hangi geceye denk geldiği, Müslümanlar tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre Şaban ayının başlangıç tarihi netlik kazanırken, bu mübarek zaman diliminin İslam'daki yeri ve faziletleri de yeniden gündeme geldi. Diyanet takvimine göre ocak ayında başlayan Şaban ayının 15. gecesinde Berat Gecesi idrak edilecek. Bu kapsamda, Şaban ayının taşıdığı manevi anlam ve bu ayda yapılması tavsiye edilen ibadetler merak konusu oldu.

ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

2026 yılı dini günler takvimi verilerine göre, Üç Aylar'ın ikinci halkası olan Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlıyor. Hicri ve Miladi takvim arasındaki 11 günlük fark nedeniyle her yıl tarih değiştiren bu mübarek ay, bu sene Ocak ayının ikinci yarısında idrak edilecek. Şaban ayının başlamasıyla birlikte on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için de geri sayım hızlanacak.

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Şaban ayının 1. günü, Miladi takvimde 20 Ocak Salı tarihine denk gelmektedir. İslam alimleri, bu önemli günün oruçla karşılanmasının ve ibadetle geçirilmesinin kişiyi ruhen Ramazan atmosferine hazırlayacağını vurgular. Şaban'ın ilk gününden itibaren zikir, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve nafile namazlar gibi ibadetlere ağırlık verilmesi tavsiye edilir.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Şaban ayı, amellerin Allah katına yükseltildiği ve tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı çok özel bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), "Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafil olurlar. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim" (Nesai) buyurarak bu ayın değerine dikkat çekmiştir.

Ayrıca hadis-i şeriflerde Ramazan ayından sonra en faziletli orucun Şaban ayında tutulan oruç olduğu ifade edilir. Bu ay, Müslümanlar için bir "arınma" ve "hazırlık" ayı olarak görülür.

BERAT KANDİLİ 2026 NE ZAMAN?

Şaban ayını diğer aylardan ayıran en önemli özelliklerden biri, 15. gecesinde saklı olan Berat Kandili'dir. Allah'ın rahmetinin yeryüzüne indiği, rızık ve şifa isteyenlerin dualarının kabul edildiği bu mübarek gece, 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi günü ihya edilecek. Kurtuluş ve bağışlanma gecesi olarak bilinen Berat Kandili, Ramazan ayının da en yakın müjdecisidir.