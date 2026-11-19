Sabahattin Ali'nin bilinen bir mezarı bulunmuyor. Ünlü yazar, 1948 yılının nisan ayı başında Bulgaristan'a geçmeye çalışırken Kırklareli'nde, Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede öldürüldü. Cesedi, ölümünden yaklaşık iki buçuk ay sonra, 16 Haziran 1948'de ormanlık bir alanda bulundu. Ancak cesedin nereye gömüldüğüne ilişkin kesin bir kayıt bulunmuyor. Yazarın mezarının Istranca ormanlarında bir kayalıkta olduğu yönünde doğrulanmamış iddialar bulunuyor. Sabahattin Ali'nin mezarı nerede, neden mezarı yok, nasıl öldü ve kim öldürdü soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Sabahattin Ali'nin ölümüne ve mezarına ilişkin bilinenler.

SABAHATTİN ALİ'NİN MEZARI NEREDE?

Sabahattin Ali'nin mezarının yeri bilinmiyor. Yazarın cesedinin bulunduğu 1948 yılından bu yana nereye gömüldüğüne ilişkin kesin bir bilgi ya da kayıt ortaya çıkmadı. Bazı kaynaklarda, mezarının Istranca ormanlarında bir kayalıkta olduğu ileri sürülse de bu bilgi doğrulanmış değil.

SABAHATTİN ALİ'NİN MEZARI NEDEN YOK?

Sabahattin Ali'nin cesedi, ölümünden yaklaşık iki buçuk ay sonra bulunduğunda tanınmayacak durumdaydı. Kimlik tespiti, cesedin yanında bulunan kişisel eşyalar üzerinden yapıldı. Cesedin ailesine teslim edilmediği ve nereye defnedildiğinin kayıt altına alınmadığı belirtiliyor. Bu nedenle yazarın bugün ziyaret edilebilecek bir mezarı bulunmuyor.

Cumartesi Anneleri de zaman zaman Sabahattin Ali'yi anarak yazarın mezarının nerede olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

SABAHATTİN ALİ NASIL ÖLDÜ?

Sabahattin Ali, 1948 yılında Bulgaristan'a kaçmak isterken Kırklareli'nde, sınıra yakın bir bölgede öldürüldü. Yazarın ölüm tarihi, genellikle 1 ya da 2 Nisan 1948 olarak kabul ediliyor.

SABAHATTİN ALİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Sabahattin Ali'yi, sınırı geçmesine yardım etmek için para aldığı kaçakçı Ali Ertekin'in öldürdüğü kabul ediliyor. Ertekin, aylar sonra yaptığı ifadede, yazarı komünist görüşleri nedeniyle "milli duyguları kabardığı" için öldürdüğünü söyledi. Ertekin, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2 yıl sonra serbest kaldı. Ancak yazarın ölümüne ilişkin farklı iddialar bulunuyor. Bu iddialardan birine göre Ertekin, Sabahattin Ali'yi güvenlik birimlerine teslim etti ve yazar sorgu sırasında hayatını kaybetti. Cinayetin gerçek nedeni bugün hâlâ tartışılıyor.

SABAHATTİN ALİ'NİN CESEDİ NASIL BULUNDU?

Sabahattin Ali'nin cesedi, 16 Haziran 1948'de ormanlık bir alanda bulundu. Kimlik tespiti, cesedin yanında bulunan kırık çerçevesiz gözlük, pantolon, pipo, defter ve kanlı ceket gibi eşyalar üzerinden yapıldı. Yazarın yakın arkadaşı Aziz Nesin, savcılıkta kendisine gösterilen eşyaların Sabahattin Ali'ye ait olduğunu doğruladı.

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907'de bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Eğridere'de (Ardino) doğdu. Öğretmenlik yapan Ali, öykü, roman ve şiirleriyle Türk edebiyatının en önemli yazarları arasında yer aldı. 1935 yılında Aliye Hanım ile evlenen yazarın Filiz adında bir kızı oldu.

SABAHATTİN ALİ'NİN ESERLERİ NELER?

Sabahattin Ali'nin başlıca eserleri şunlar:

Kuyucaklı Yusuf (1937)

İçimizdeki Şeytan (1940)

Kürk Mantolu Madonna (1943)

Değirmen (öykü)

Kağnı (öykü)

Ses (öykü)

Sırça Köşk (öykü)

Yazarın en tanınan eseri Kürk Mantolu Madonna, yıllar sonra yeniden en çok okunan kitaplar arasına girdi ve birçok dile çevrildi.