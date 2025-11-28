Rüveyda Özekin kimdir? Rüveyda Özekin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rüveyda Özekin, sosyal medyada paylaşılan düğün kareleriyle büyük bir ilgi odağına dönüştü. Görkemli takıları, göz alıcı bindallısı ve kısa sürede milyonlara ulaşan düğün görüntüleri, genç gelini adeta fenomen haline getirdi. Kullanıcılar şimdi, "Rüveyda Özekin kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Ne iş yapıyor?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

RÜVEYDA ÖZEKİN KİMDİR?

Rüveyda Özekin, 2025 yılında sosyal medyada bir anda gündeme oturan genç bir isimdir. Van'da gerçekleşen geleneksel aşiret düğünüyle tanınan Özekin, güzelliği, zarif duruşu ve düğünündeki görkemli detaylarla kısa sürede tüm Türkiye'nin dikkatini çekmiştir. Kına gecesinde giydiği siyah taşlı bindallı, düğün sabahı tercih ettiği kırmızı sabahlık ve sade makyajıyla doğal bir şıklık sergileyen Rüveyda Özekin, sosyal medya platformlarında milyonlarca kişiye ulaşarak fenomen haline gelmiştir.

RÜVEYDA ÖZEKİN KAÇ YAŞINDA?

Rüveyda Özekin 20'li yaşlarının başındadır. Net bir doğum tarihi belirtilmese de genç yaşına rağmen büyük bir popülerlik elde ettiği ifade edilmektedir.

RÜVEYDA ÖZEKİN NERELİ?

Rüveyda Özekin, Van doğumludur. Aşiret kökenli bir aileye mensup olan Özekin'in düğünü de bölgenin geleneksel ritüelleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmiştir.

RÜVEYDA ÖZEKİN NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal medyada hızla büyüyen popülaritesi sayesinde, kısa sürede influencer statüsüne yükseldiği ve özellikle

gelinlik markaları,

organizasyon firmaları,

moda ve güzellik içerikleri

gibi alanlarda markaların ilgisini çektiği aktarılmaktadır. Bu nedenle Rüveyda Özekin'in sosyal medya üzerinden içerik üreterek fenomenlik yolunda ilerlediği söylenebilir.

RÜVEYDA ÖZEKİN KİMİNLE EVLENDİ?

Rüveyda Özekin, 7 Temmuz 2025 tarihinde aşiret geleneklerine uygun görkemli bir düğünle Hüseyin Metehan Özekin ile evlenmiştir. Düğün, paylaşılan görüntüler sayesinde ulusal çapta gündem olmuş; gelinin altınlarla süslendiği anlar, kına performansı ve damadın hediye ettiği lüks otomobil en çok konuşulan ayrıntılar arasında yer almıştır.