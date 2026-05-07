Ruhi Çenet karantinaya alındı mı?

Antarktika seyahati sırasında bindiği gemide bir sağlık krizi patlak veren Ruhi Çenet’in akıbeti netleşiyor. Gemi mürettebatı ve yolcuları arasında görülen şüpheli hastalık belirtileri üzerine geminin limana yanaşmasına izin verilmemesi, "Ruhi Çenet karantina altında mı?" tartışmalarını beraberinde getirdi. Virüsün bulaşma riskine karşı alınan güvenlik önlemleri kapsamında gemideki izolasyon süreci devam ederken, Ruhi Çenet’ten gelen son açıklamalar ve gemideki karantina şartlarına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MV HONDIUS GEMİSİNDE HANTAVİRÜS ALARMI: 3 ÖLÜM, 7 VAKA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Atlantik sularındaki gemide hantavirüs tespit edildiğini resmen duyurdu. 1 Nisan’dan bu yana gemide 3 kişinin hayatını kaybettiği, toplamda ise 2’si kesinleşmiş, 5’i şüpheli olmak üzere 7 vaka olduğu açıklandı. Gemideki sağlık krizi nedeniyle varış noktası olan Cabo Verde, virüs yayılımını durdurmak amacıyla gemiyi limana kabul etmedi.

RUHİ ÇENET'İN SAĞLIK DURUMU VE KAN DONDURAN AÇIKLAMALARI

Salgının yaşandığı gemide yolculuk yapan Ruhi Çenet, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak yüreklere su serpti. Yolculuğun 24. gününde gemiden indiğini belirten Çenet, yaşanan dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin eşi de hayatını kaybetti. Ardından üçüncü ölüm gerçekleşince gemide tedavisi olmayan hantavirüs olduğu anlaşıldı. Şu an geminin tek doktoru da hayat mücadelesi veriyor."

RUHİ ÇENET KARANTİNAYA ALINDI MI?

İçerik üreticisi Ruhi Çenet'in karantinaya alınıp alınmadığı konusu takipçileri tarafından merak ediliyor. Çenet, virüsün açığa çıkmasından önce gemiden ayrıldığını ve şu an için sağlık durumunun yerinde olduğunu bildirdi. Ruhi Çenet'in karantinaya alınıp alınmadığına dair henüz resmi bir makamdan açıklama gelmedi; ancak Çenet, gemide kalan diğer yolcuların belirsiz bir karantina sürecine girdiğini ifade etti.

İSVİÇRE'DE İLK RESMİ DOĞRULAMA VE TECRİT SÜRECİ

Gemiden Nisan ayı sonunda ayrılarak İsviçre'ye dönen bir yolcuda hantavirüs belirtileri saptandı. Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testler sonucunda virüs resmen doğrulandı. Enfekte olan yolcu derhal tecrit edilirken, eşi semptom göstermemesine rağmen tedbir amaçlı karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri, bu kişinin temas ettiği diğer kişileri belirlemek için geniş kapsamlı bir takip başlattı.

VİRÜS KARAYA NASIL YAYILDI? ÇÖPLÜK ALANI ŞÜPHESİ

Arjantinli yetkililerin yaptığı incelemeler, virüsün kaynağına dair çarpıcı bulgular ortaya koydu. Gemide hayatını kaybeden Hollandalı çiftin, yolculuk öncesinde Ushuaia’da katıldıkları bir kuş gözlem gezisi sırasında bir çöplük alanını ziyaret ettikleri tespit edildi. Çiftin, bu alanda enfeksiyon taşıyan kemirgenlerle temas etmesi sonucu virüsü gemiye taşıdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

HANTAVİRÜS NEDİR VE NASIL BULAŞIR?

Kemirgenlerin salya, idrar ve dışkıları yoluyla bulaşan hantavirüs, özellikle bu atıkların havaya karışan tozlarının solunmasıyla insanlara geçiyor. Henüz aşısı ve doğrudan bir ilacı bulunmayan bu virüs, akciğer ve böbreklerde yarattığı tahribatla biliniyor. Uzmanlar, şüpheli alanlarda maske ve eldiven kullanımının hayati önem taşıdığı konusunda uyarıyor.