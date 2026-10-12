Ronaldo 1000 gole ulaştı mı sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Yaşına rağmen gol üretmeye devam eden yıldız futbolcunun her golü, kariyerindeki tarihi hedeflere bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor. Peki, Cristiano Ronaldo toplamda kaç gol attı, 1000 gol barajını aştı mı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

RONALDO KAÇ GOL OLDU? CRISTIANO RONALDO 1000 GOL OLDU MU?

Ronaldo kaç gol oldu, Ronaldo 1000 gol oldu mu? Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan Pro Lig'in lideri Al Qadsiah karşısında sahneye çıktı ve takımının 3-0'lık galibiyetinde açılış golünü attı. Portekizli yıldız bu golle kariyerindeki toplam gol sayısını 980'e yükseltti. Futbol tarihinde 1000 gole ulaşan ilk oyuncu olmayı hedefleyen Ronaldo'nun bu tarihi barajı aşması için artık yalnızca 20 gole ihtiyacı var. İşte Ronaldo'nun gol sayısıyla ilgili tüm detaylar...

RONALDO KAÇ GOL OLDU?

Cristiano Ronaldo, Al Qadsiah maçında attığı golle profesyonel kariyerindeki resmi gol sayısını 980'e çıkardı. Portekizli yıldız bu rakama Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr formalarıyla attığı goller ile Portekiz Milli Takımı'nda kaydettiği 146 golün toplamıyla ulaştı.

RONALDO 1000 GOL OLDU MU?

Cristiano Ronaldo henüz 1000 gole ulaşmadı. 980 golü bulunan Portekizli yıldızın bu tarihi barajı aşması için 20 gol daha atması gerekiyor. Ronaldo'nun bu hedefe ulaşması halinde, futbol tarihinde resmi maçlarda 1000 gol atan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

LİDERE KARŞI AÇILIŞ GOLÜ

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in lideri Al Qadsiah'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada ilk golü atan isim Cristiano Ronaldo oldu. Deneyimli golcü, golün ardından meşhur gol sevincini sergileyerek tribünleri coşturdu.

MİLLİ TAKIM KAMPI SONRASI İLK MAÇ

Bu karşılaşma, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından erken ayrılmasının ardından çıktığı ilk maç oldu. 41 yaşındaki yıldız, takımına döndüğü ilk mücadelede gol atarak formunu koruduğunu gösterdi.

RONALDO 1000 GOLE NE ZAMAN ULAŞIR?

Suudi Arabistan Pro Lig'de normal sezonun 8 haftası geride kaldı ve Al Nassr'ı ligde 26 karşılaşma daha bekliyor. Lig maçlarına kupa ve uluslararası turnuva karşılaşmaları da eklendiğinde, Ronaldo'nun önünde 20 gol atmak için yeterli sayıda maç bulunuyor. Son sezonlarda Al Nassr'da istikrarlı şekilde gol atan Portekizli yıldızın, bu tempoyu sürdürmesi halinde 1000 gol barajını sezon içinde aşması bekleniyor.

1000 GOL, RONALDO'NUN EN BÜYÜK HEDEFİ

Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde 1000 gol hedefine olan bağlılığını sık sık dile getiriyor. Milli takımda 146 golle dünya rekoru, dört farklı kulüpte 100'er gol ve beş Ballon d'Or ödülü gibi pek çok başarıya imza atan Portekizli yıldız, 1000. golüyle kariyerine bir rekor daha eklemek istiyor.