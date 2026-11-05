Ronaldo kaç gol attı? (TÜM GOLLER) Ronaldo 1000 gole kaç gol kaldı?

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Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki gol sayısıyla futbol tarihine geçmeye devam ediyor. Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Portekizli yıldızın Al Kholood karşısında yaptığı hat-trick, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaşmasını sağladı. Peki, Cristiano Ronaldo kaç gol attı, kariyerinde toplam kaç gole ulaştı? Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşması için kaç gol daha atması gerekiyor?

CRİSTİANO RONALDO KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo, Al Kholood karşısında attığı üç golün ardından profesyonel kariyerindeki resmi maç gol sayısını 985'e yükseltti. Portekizli yıldız, kulüp takımları ve Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı resmi karşılaşmalarda kaydettiği gollerle futbol tarihinin en golcü oyuncuları arasındaki yerini koruyor.

29 Ekim 2026 tarihinde oynanan Al Nassr-Al Kholood karşılaşmasında üç kez fileleri havalandıran Ronaldo, kariyerindeki gol sayısını 982'den 985'e çıkardı.

RONALDO 1000 GOLE KAÇ GOL KALDI?

Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde 1000 resmi gol barajına ulaşmasına 15 gol kaldı. Al Kholood karşısında yaptığı hat-trick ile toplam gol sayısını 985'e çıkaran yıldız futbolcu, hedefini gerçekleştirmek için 15 gol daha kaydetmek zorunda.

1000 gole ulaşması halinde Ronaldo, futbol tarihinde bu sayıya ulaşan ilk futbolcu olma hedefini gerçekleştirecek. Portekizli yıldızın gol sayısı, kulüp ve milli takım kariyerindeki resmi karşılaşmalar üzerinden hesaplanıyor.

CRISTIANO RONALDO, AL KOLOOD KARŞISINDA HAT-TRICK YAPTI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Al Nassr ile Al Kholood karşı karşıya geldi. Al Nassr'ın sahasında oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 5-3 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı. Al Kholood, 16. dakikada Julien Domingues'in golüyle öne geçerken Al Nassr, 24. dakikada Angelo Borges ve 38. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Konuk ekip, 45+2. dakikada Antoine Loic Essomba Bikoula'nın golüyle eşitliği sağladı.

İkinci yarıda ise Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Portekizli yıldız, 66, 72 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak takımının galibiyetinde başrol oynadı. Al Kholood'da Julien Domingues, 90+4. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Al Nassr puanını 28'e yükseltirken Al Kholood 12 puanda kaldı. Ronaldo ise 15 dakikada tamamladığı hat-trick ile kariyerindeki gol sayısını 985'e taşıdı