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“Breaking Bad” dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandırmasıyla dünya çapında tanınan ABD’li oyuncu RJ Mitte’nin 34 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Oyuncunun ölümünün intihar olarak değerlendirildiği aktarılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Mitte’nin ölüm haberinin ardından oyuncunun gerçek hayatındaki sağlık durumu ve dizide canlandırdığı karakterle olan benzerliği de yeniden gündeme geldi. Peki, RJ Mitte engelli mi? RJ Mitte hasta mı, hastalığı ne? Detaylar...

RJ MITTE ENGELLİ Mİ?

RJ Mitte gerçek hayatında da engelli bir oyuncuydu. United Cerebral Palsy'nin resmi bilgilerinde de Mitte’nin serebral palsili olduğu ve kendisine 3 yaşında teşhis konulduğu belirtiliyor.

Mitte’ye 3 yaşındayken hafif düzeyde serebral palsi teşhisi konuldu. Doğumu sırasında yaşanan komplikasyonlar ve oksijensiz kalması nedeniyle kalıcı beyin hasarı oluştu. Çocukluk döneminde bacaklarında alçılar kullanan ve yürüme cihazlarından yararlanan Mitte, uzun yıllar fizik tedavi, konuşma terapisi ve ergoterapi gördü.

Oyuncu, Uluslararası Paralimpik Komitesi ile yaptığı söyleşide de doğduğunda nefes almadığını, bunun sonucunda beyin hasarı meydana geldiğini ve 3 yaşında serebral palsi teşhisi aldığını anlatmıştı. Mitte, çocukluk döneminde serebral palsinin motor becerileri, el-göz koordinasyonu ve konuşması üzerinde etkili olduğunu belirtmişti.

RJ MITTE HASTA MI, HASTALIĞI NE?

RJ Mitte’nin hastalığı serebral palsidir. Mitte’ye 3 yaşında hafif düzeyde serebral palsi teşhisi konuldu.

Oyuncunun kendi anlatımına göre doğumu sırasında nefes alamaması beyin hasarına yol açtı. Çocukluk döneminde bu durumun etkileri nedeniyle alçı ve bacak destekleri kullanan Mitte, tedavi ve terapilerle motor becerilerini geliştirdi.

Mitte’nin “Breaking Bad” dizisindeki Walter White Jr. karakteri de serebral palsili olarak tasarlandı. Karakterde koltuk değnekleri kullanımı ve konuşma güçlüğü gibi özellikler gösterildi. Mitte ise rolü canlandırırken fiziksel duruş ve yürüyüşünü karaktere uygun şekilde yansıtmak için özel olarak çalıştı.

Oyuncu, kariyeri boyunca engelli bireylerin ve engelli sanatçıların temsiline ilişkin çalışmalarla da gündeme geldi. United Cerebral Palsy tarafından da engelli hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak gösterildi.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi, gelişmekte olan beyindeki hasarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve özellikle motor beceriler ile hareketleri etkileyebilen bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarında serebral palsi, gelişmekte olan beyindeki hasarla ilişkili motor bozukluklar grubu olarak tanımlanıyor.

RJ Mitte’nin durumunda ise serebral palsi teşhisi 3 yaşında konuldu. Oyuncu, doğum sırasında nefes alamamasının beyin hasarına yol açtığını ve durumun motor becerileri, el-göz koordinasyonu ve konuşması üzerinde etkili olduğunu kendisi anlattı.

Mitte’nin çocukluk döneminde uygulanan fizik tedavi, konuşma terapisi ve ergoterapi süreci sonrasında motor becerilerini büyük ölçüde geliştirdiği ve ilerleyen yıllarda günlük yaşamında koltuk değneklerine ihtiyaç duymadığı aktarıldı.

Mitte, sahip olduğu durumun yanı sıra engelli bireylerin sanat dünyasındaki temsiline yönelik çalışmalarıyla da öne çıktı. “Breaking Bad”deki Walter White Jr. karakterinin de serebral palsili olması, oyuncunun gerçek hayatıyla rolü arasında dikkat çeken bir bağlantı oluşturdu.

Oyuncu ayrıca 2016 Rio Paralimpik Oyunları sırasında İngiliz yayın kuruluşu Channel 4 için sunuculuk ve yorumculuk yaptı. Uluslararası Paralimpik Komitesi, Mitte’nin Rio 2016 Paralimpik Oyunları yayın ekibinde yer aldığını doğruluyor.