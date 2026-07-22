Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Instagram'da yaptığı beklenmedik bir hareket, Türkiye'deki hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü sanatçının Ankara Esenboğa Havalimanı'nın resmi Instagram hesabını takip etmeye başlaması, sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına yükseldi. Peki, Rihanna Türkiye'ye mi geliyor? Rihanna Ankara Havalimanı'nı neden takip etti? Detaylar...

RİHANNA TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Rihanna'nın Instagram üzerinden Ankara Esenboğa Havalimanı'nın resmi hesabını takip etmeye başlaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Dünyaca ünlü yıldızın bu beklenmedik hamlesi sonrası birçok kullanıcı, sanatçının Türkiye'ye geleceğine yönelik yorumlar yapmaya başladı.

Özellikle X (eski Twitter), Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapılırken, "Rihanna Türkiye konseri", "Rihanna Ankara'ya geliyor" ve "Türkiye ziyareti mi planlanıyor?" gibi ifadeler gündeme taşındı.

Bununla birlikte şu ana kadar Rihanna'nın menajerlik ekibinden, organizasyon şirketlerinden ya da Ankara Esenboğa Havalimanı yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla Rihanna'nın Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar şu an için yalnızca sosyal medyada yapılan yorumlardan ibaret. Resmi makamlar veya sanatçının ekibi tarafından doğrulanmış herhangi bir ziyaret ya da konser programı bulunmuyor.

RİHANNA ANKARA HAVALİMANI'NI NEDEN TAKİP ETTİ?

Şu an için Rihanna'nın Ankara Esenboğa Havalimanı'nı neden takip ettiğine ilişkin doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal medyada bu hamleyle ilgili çok sayıda farklı yorum yapılırken, bazı kullanıcılar bunun olası bir Türkiye ziyaretiyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.

Rihanna'nın yalnızca havalimanının resmi Instagram hesabını takip etmeye başlaması, tek başına bir konser, etkinlik veya seyahat planının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Sanatçının veya temsilcilerinin yapacağı olası açıklamalar, iddiaların doğruluğunu netleştirecek en önemli kaynak olarak öne çıkıyor.