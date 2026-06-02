Rıfat Nalbantoğlu kimdir, nereli? CHP milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun hayatı!

Rıfat Nalbantoğlu kimdir? CHP’de uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan ve meslek yaşamında mali müşavirlik alanında faaliyet gösteren Rıfat Nalbantoğlu, siyaset ve meslek kuruluşlarındaki çalışmalarıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Rıfat Nalbantoğlu nereli? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Nalbantoğlu, meslek örgütlerinde üstlendiği görevlerin yanı sıra parti yönetiminde ve il başkanlığında da bulundu.

Siyasi yaşamı ve meslek örgütlerindeki görevleriyle tanınan Rıfat Nalbantoğlu, son dönemde hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri oldu. Eğitim geçmişinden siyasi kariyerine kadar uzanan yaşam öyküsü birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

RIFAT NALBANTOĞLU KİMDİR?

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, 9 Mayıs 1959 tarihinde Nevşehir’de dünyaya geldi. Süleyman Namık ve Türkan Yıldız’ın çocuğu olan Nalbantoğlu, eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından ekonomi ve mali müşavirlik alanlarında çalışmalar yürüttü. Orta düzeyde İngilizce bilen Nalbantoğlu, evlidir.

Meslek yaşamı boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alan Nalbantoğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca Türkiye Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) Kurucu Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 1989 yılında İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı ve meslek örgütlenmesi alanında görev aldı.

RIFAT NALBANTOĞLU NERELİ, MİLLETVEKİLİ Mİ?

Nevşehir doğumlu olan Rıfat Nalbantoğlu, siyasi çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde sürdürdü. Parti içerisinde Parti Meclisi üyeliği yaptı ve İzmir İl Başkanlığı görevini üstlendi. Siyasi kariyeri boyunca parti teşkilatlarında çeşitli sorumluluklar aldı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilen Nalbantoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev aldı. Meslek hayatındaki birikimiyle siyaset alanındaki çalışmalarını bir arada sürdüren Nalbantoğlu, hem mali müşavirlik alanındaki görevleri hem de siyasi kariyeriyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer aldı.

Onur BAYRAM
