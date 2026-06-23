Rhian Brewster Türk mü, aslen nereli, Rhian Brewster annesi babası nereli, Rhian Brewster Türk A Milli Takımı'na çağrılacak mı?

Futbol kariyerini İngiltere'de sürdüren Rhian Brewster, son günlerde kökeni ve milli takım tercihiyle gündeme geldi. Taraftarlar, “Rhian Brewster Türk mü?”, “Ailesi hangi ülkeden geliyor?” ve “ Türkiye A Milli Takımı'na çağrılabilir mi?” sorularının yanıtını araştırıyor. İngiliz futbolcunun aile geçmişi, vatandaşlık durumu ve milli takım uygunluğu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

RHIAN BREWSTER TÜRK MÜ?

Rhian Brewster'ın kökeni ve milli takım tercihiyle ilgili iddialar futbol gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor. İngiltere doğumlu golcü oyuncunun Türk olup olmadığı, ailesinin kökenleri ve Türkiye A Milli Takımı'nda oynama ihtimali futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Rhian Brewster hakkında öne çıkan detaylar...

Rhian Brewster doğrudan Türkiye doğumlu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir futbolcu değil. Ancak annesi Hülya Hasan Brewster'ın Kıbrıs Türkü olması nedeniyle Türk kökenlerine sahip olduğu biliniyor. Bu aile bağı sayesinde Brewster, Türkiye ile kültürel ve etnik bir bağ taşıyor.

ANNESİ VE BABASI NERELİ?

1 Nisan 2000 tarihinde İngiltere'nin Chadwell Heath bölgesinde dünyaya gelen Rhian Brewster'ın annesi Hülya Hasan Brewster, Kıbrıs Türkü kökenlidir. Babası ise Barbadosludur. Bu nedenle Brewster hem Türk hem de Karayip kökenlerine sahip bir aileden geliyor.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAYABİLİR Mİ?

Annesinin Kıbrıs Türkü olması nedeniyle Rhian Brewster'ın Türkiye Milli Takımı için oynama hakkı bulunduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra babasının Barbadoslu olması nedeniyle Barbados Milli Takımı'nı da tercih edebilme hakkına sahip. Ancak Brewster bugüne kadar İngiltere'nin alt yaş kategorilerinde forma giydi ve uluslararası kariyerini İngiliz Milli Takımı bünyesinde sürdürdü.

İNGİLTERE İLE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Brewster, 2017 yılında İngiltere U17 Milli Takımı ile FIFA U17 Dünya Kupası'nı kazanarak adını duyurdu. Turnuvada gösterdiği performansla dikkat çeken genç forvet, İngiliz futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında gösterildi.

LIVERPOOL'DAN PREMIER LEAGUE'E UZANAN KARİYER

Futbola Chelsea altyapısında başlayan Brewster, daha sonra Liverpool akademisine transfer oldu. Liverpool formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan oyuncu, deneyim kazanmak için Swansea City'de kiralık olarak forma giydi. Ardından Sheffield United'a transfer olarak kariyerine İngiltere'de devam etti.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILACAK MI?

Rhian Brewster'ın Türkiye A Milli Takımı'na çağrılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Oyuncunun milli takım tercihi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuna yansımış bir girişim de açıklanmadı. Ancak Türk kökenli olması nedeniyle Brewster'ın adı zaman zaman Türkiye Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor.

MÜSLÜMAN OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Rhian Brewster, Müslüman olduğunu açıklamış ve inancının kendisine disiplin kazandırdığını ifade etmişti. Genç futbolcu, kariyerini İngiltere'de sürdürürken hem futbol performansı hem de kökenleri nedeniyle futbol kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.