Reynmen neden gözaltına alındı? 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da sabah saatlerinde yapılan aramalarda aralarında sanatçı ve sosyal medya içerik üreticilerinin de bulunduğu isimler gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

REYNMEN KİMDİR?

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş, sosyal medya platformları Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolarla tanınarak geniş bir kitleye ulaştı. Vlog içerikleriyle başlayan dijital kariyeri, kısa sürede müzik alanına taşındı ve kamuoyunda bilinirliği arttı.

Ocak 2019'da yayımladığı "Derdim Olsun" adlı şarkıyla müzik dünyasında çıkış yapan Aktaş, aynı yıl yaz aylarında yayımlanan "Ela" ile dikkat çekti. 2020 yılında Alman-Türk rapçi Ufo361 ile "Kaçamak" adlı çalışmada yer aldı. 25. doğum gününde yayımladığı "Melek" isimli şarkı da dinleyicilerle buluştu.

REYNMEN KAÇ YAŞINDA?

Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sosyal medya ve müzik alanındaki faaliyetleri genç yaşta geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Kariyerini hem dijital platformlarda hem de müzik alanında sürdürmektedir.

REYNMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarını kapsıyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli olarak dört ilde arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İbrahim Tilaver'in hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.