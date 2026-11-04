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Rennes - Olympiakos maçı hangi kanalda, Rennes Olympiakos nereden CANLI izlenir?

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Rennes - Olympiakos maçı hangi kanalda, Rennes Olympiakos nereden CANLI izlenir?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Rennes, bugün sahasında Yunanistan'ın köklü kulübü Olympiakos'u konuk edecek. Avrupa futbolunun takipçileri, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Rennes, iç saha avantajını kullanarak Olympiakos karşısında 3 puan hedefliyor. Pire ekibi Olympiakos ise zorlu Fransa deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Rennes Olympiakos maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

RENNES OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes Olympiakos maçı, tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 4 YAYIN BİLGİSİ

tabii Spor 4'ün yayınına yalnızca internet üzerinden, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla erişilebiliyor.

RENNES OLYMPIAKOS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Rennes Olympiakos maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 4 kanalında takip edebilecek. Uydu ayarlarında Azerspace 46E bulunan izleyiciler ise karşılaşmayı izleyebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

RENNES OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Rennes Olympiakos maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

RENNES OLYMPIAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Rennes Olympiakos maçı, Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 4 üzerinden canlı takip edebilecek.

RENNES OLYMPIAKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rennes ile Olympiakos arasındaki karşılaşma, Fransa'nın Rennes kentindeki Roazhon Park'ta oynanacak. Ev sahibi Rennes, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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