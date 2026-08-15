Manifest'i müzik dünyasına kazandıran Big5 Türkiye, yeni sezonunda yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla hazırlıklarını sürdürürken yarışmacılarla ilgili sosyal medya paylaşımları da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Son günlerde performanslardan ziyade bazı yarışmacıların geçmişleri ve sosyal medyada yeniden gündeme gelen görüntüleri konuşulmaya başlandı. Peki, Rengin Duru Oğuz kimdir? Big5 yarışmacısı Rengin Duru Oğuz neden elendi? Detaylar...

RENGİN DURU OĞUZ KİMDİR?

Rengin Duru Oğuz, 2005 doğumlu ve 20 yaşında. Türk vatandaşı olan Rengin Duru Oğuz, Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görüyor.

Dans alanında aktif olan Rengin Duru, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de takip edilen isimler arasında yer alıyor. Big5 Türkiye'nin yeni sezon yarışmacıları arasında bulunan Oğuz, yarışmanın hazırlık sürecinde sosyal medyada yeniden gündeme gelen eski görüntüleriyle dikkat çekti.

BIG5 YARIŞMACISI RENGİN DURU OĞUZ NEDEN ELENDİ?

Big5 Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Rengin Duru Oğuz'un yarışmadan ayrılmasına, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski görüntülerde kullandığı ifadeler neden oldu.

Rengin Duru Oğuz'un gündeme gelmesine neden olan görüntülerde, iki kadının fiziksel görünüşü hakkında ağır ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı, görüntülerde ayrıca kadınların “ölmesi gerektiğini” söylediği ve estetik yaptırmaları gerektiği yönünde ifadeler kullandığı iddia edildi.

Tepkilerin büyümesinin ardından Big5 Türkiye yönetimi 15 Ağustos 2026'da Rengin Duru Oğuz hakkında kararını açıkladı. Yapılan açıklamayla Oğuz'un hazırlık kampının sonlandırıldığı ve yarışmayla ilişiğinin kesildiği duyuruldu.