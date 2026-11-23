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TV100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programına konuk olan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, gazeteci Reha Muhtar hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Muhtar'la hiçbir zaman program yapmak istemeyeceğini söyleyen Toroğlu'nun sert ifadeleri, iki ismin geçmişte birlikte yer aldığı Son Kale programındaki tartışmayı da yeniden hatırlattı. Açıklamaların ardından Reha Muhtar'ın hayatını kaybettiği dönem ve ölüm nedeni de yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Reha Muhtar öldü mü, neden öldü?

REHA MUHTAR ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci ve televizyon sunucusu Reha Muhtar, haziran ayında hayatını kaybetti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun TV100 ekranlarında yaptığı açıklamalar, Muhtar'ı yeniden gündeme taşıdı.

Toroğlu, İki Arada programında Reha Muhtar hakkında sert ifadeler kullanırken, kendisiyle hiçbir zaman program yapmak istemeyeceğini belirtti.

REHA MUHTAR NEDEN ÖLDÜ?

Reha Muhtar'ın ölüm nedeni hakkında paylaşılan bilgilerde ayrıntılı bir açıklama yer almıyor. Erman Toroğlu'nun son açıklamaları ise Muhtar'ın ölümüne ilişkin yeni bir bilgi içermiyor. Toroğlu'nun sözleri, gazetecinin hayatını kaybetmesinin ardından geçmişte yaşanan televizyon tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

ERMAN TOROĞLU REHA MUHTAR HAKKINDA NE DEDİ?

TV100'de Mesut Yar ve Ozan Zeybek'in sunduğu İki Arada programına konuk olan Erman Toroğlu, Reha Muhtar'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, Muhtar'la hiçbir zaman program yapmak istemeyeceğini ifade ederek merhum sunucu hakkında sert sözler sarf etti.

"Reha Muhtar'la hiç program yapmak istemezdim. Allah rahmet eylesin, öldü ama kötü insandı. İnsan değildi, onu söyleyeyim. Bunu ben demiyorum, herkes söylüyor. Bazı şeylerde öyle fazla kıvırtmam, iyiydi gitti demem."