Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik serisinin sekizinci filmiyle ilgili ilk tanıtım yayımlandı. Disney+ Türkiye tarafından paylaşılan fragmanla birlikte, iki bölümden oluşacağı duyurulan yeni maceranın ilk filmi “Veresiye” olarak açıklandı. Yapımın dijital platformda yayımlanacağı kesinleşirken izleyiciler, filmin çıkış tarihine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Recep İvedik 8 çıktı mı? Recep İvedik 8 ne zaman, hangi ayda çıkacak? Detaylar...

RECEP İVEDİK 8 ÇIKTI MI?

Recep İvedik 8 henüz yayımlanmadı. Disney+ Türkiye, filmin ilk fragmanını resmi sosyal medya hesabından paylaşarak yeni yapımı duyurdu. Böylece Recep İvedik karakterinin sekizinci filmine ilişkin ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

Paylaşımda, yeni maceranın iki bölümden oluşacağı belirtilirken ilk filmin adının “Veresiye” olduğu açıklandı. Yapımın ilk bölümü, “Recep İvedik 8 – Bölüm 1: Veresiye” başlığıyla tanıtıldı.

Disney+ Türkiye, fragman paylaşımında “Kahkaha görüyorum hocam, eğlence görüyorum hocam, dehşet güleceğiz hocam” ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca yapımın yalnızca Disney+ üzerinden izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN, HANGİ AYDA ÇIKACAK?

Recep İvedik 8'in yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Disney+ Türkiye tarafından yapılan duyuruda, filmin ilk bölümü “Veresiye”nin yakında platformda yayımlanacağı bilgisi paylaşıldı. Ancak yapımın hangi gün ve ayda izleyici karşısına çıkacağına ilişkin kesin bir tarih verilmedi.

İlk fragmanın yayımlanmasıyla birlikte filmin dijital yayın platformu da belli oldu. Recep İvedik 8, Disney+ üzerinden izleyiciyle buluşacak. İki bölümden oluşacağı açıklanan yeni maceranın ilk filmi “Veresiye” adıyla duyuruldu.

Recep İvedik 8'in hangi ayda yayımlanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Disney+ Türkiye'nin yeni duyurusunda yalnızca filmin yakında yayımlanacağı bilgisine yer verildi.